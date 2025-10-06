เศรษฐกิจเวียดนามเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 3 แม้ส่งออกสหรัฐฯ ชะลอตัว

รอยเตอร์ - เศรษฐกิจเวียดนามเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3 แม้สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีนำเข้า 20% ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. ที่ทำให้การส่งออกของเวียดนามไปยังสหรัฐฯ ชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าและสิ่งทอ ตามข้อมูลของรัฐบาลที่เผยแพร่วันนี้ (6)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. เพิ่มขึ้น 8.23% จากปีก่อนหน้า เร่งตัวขึ้นจาก 8.19% ในไตรมาสที่ 2
การเร่งตัวขึ้นนี้สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลเวียดนามที่ 8.3%-8.5% ในปีนี้ แต่ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับการคาดการณ์ขององค์กรระหว่างประเทศ โดยธนาคารดลกคาดการณ์การเติบโตที่ 6.6% ในปีนี้ ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ไว้ที่ 6.5%
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้แรงหนุนจากการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าภาษีสหรัฐฯ จะมีผลตั้งแต่ต้นเดือนส.ค.ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายเดือนแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัว โดยการส่งออกไปในเดือนก.ย. ลดลง 1.7% จากเดือนส.ค. การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นตลาดหลักของเวียดนามลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนส.ค. ที่ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนาม
ข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในบรรดาภาคอุตสาหกรรมพบว่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลง และรองเท้าได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยลดลงถึง 27% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบกับเดือนส.ค.
เวียดนามเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตขนาดใหญ่ของบริษัทข้ามชาติด้านรองเท้า ที่รวมทั้ง ไนกี้ อาดิดาส และพูม่า ซึ่งรองเท้าส่วนใหญ่ผลิตผ่านซัปพลายเออร์ในเวียดนาม
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังสหรัฐฯ ลดลง 20% แต่การส่งออกการแฟ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเพิ่มขึ้น ซึ่งชดเชยส่วนที่ลดลงเหล่านั้น
สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 38% มูลค่าการส่งออกในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. เพิ่มขึ้น 18.4% จากปีก่อนหน้า ที่ 128,570 ล้านดอลาร์ ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 20.2% ที่ 119,660 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เกินดุลการคค้า 8,910 ล้านดอลลาร์
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 9.1% ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่เงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้าเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 18,800 ล้านดอลลาร์ นับว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี
ตลาดหุ้นเวียดนามเพิ่มขึ้น 2% ในวันจันทร์ หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนี้
การเติบโตทางเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟู โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น 21.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 ที่มีจำนวนรวม 15.4 ล้านคน
การปล่อยกู้อย่างมหาศาลยังช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารกลางคาดการณ์ว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น 19%-20% ในปีนี้
ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 11.3% ขณะที่ราคาผู้บริโภคในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 3.38% จากปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ 4.5%-5.0% ในปีนี้.