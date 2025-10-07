ซูเปอร์สตาร์นักร้องจากญี่ปุ่น Ado (อาโดะ) เตรียมมอบของขวัญสุดพิเศษให้แฟนเพลงทั่วโลก ในโอกาสครบรอบเดบิวต์ 5 ปี ด้วยการเปิดตัว “Ado 5th Anniversary POP-UP STORE in BANGKOK” ระหว่าง วันที่ 3 - 12 ตุลาคม ที่ KPOPMERCH Flagship Store CentralwOrld 5F, Atrium Zone เพื่อฉลองครบรอบ 5 ปี ของการเดบิวต์
ป๊อปอัพสโตร์ครั้งนี้ดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่าง YG PLUS และ Universal Music Japan และถือเป็นการเปิดครั้งแรกของทัวร์ป็อปอัพระดับโลก โดยประเทศไทยได้ร่วมมือกับ KPOPMERCH THAILAND ในการดำเนินการจัดงานป็อบอัพสโตร์นี้ขึ้น
Ado เดบิวต์ในปี 2020 ด้วยเพลง “Usseewa (うっせぇわ)” เธอก็กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในหมู่แฟนเพลงชาวไทย ด้วยเสียงร้องที่เปี่ยมพลังและอารมณ์ ความลึกลับจากการไม่เปิดเผยตัวตน และเนื้อหาของเพลงที่เข้าถึงใจทำให้ Ado ครองความนิยมในหมู่แฟนๆ อย่างต่อเนื่อง เพลงฮิตอย่าง Odo , Gira Gira , Ashura-Chan และ New Genesis จาก One Piece Film: RED รวมถึงผลงานอื่นๆ ล้วนได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียที่ชื่อของ Ado มักถูกพูดถึงทุกครั้งที่มีผลงานใหม่หรือโปรเจกต์พิเศษ
ภายในร้านป๊อปอัพที่ไทย มีโซนกิจกรรม Letter Box ที่แฟนๆเสามารถเขียนข้อความส่งตรงถึง Ado และจะมีการขายสินค้า Limited Edition สำหรับครบรอบ 5 ปี รวมถึงสินค้าพิเศษที่จัดทำเฉพาะในประเทศเท่านั้น นี่คืออีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษที่ไม่ควรพลาด Ado กำลังจะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในแบบที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ X: @ByKpopmerch_TH / IG: @kpopmerch_thailand