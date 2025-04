Travis Japan ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2025 "VIIsual" พร้อมเดินทางสู่กรุงเทพฯ!

เกี่ยวกับ Travis Japan

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งยิ่งใหญ่! วงป๊อประดับนานาชาติประกาศเวิลด์ทัวร์ครั้งที่สองอย่างเป็นทางการพร้อมขนความมันส์มาให้แฟนๆ ทั่วโลกได้สัมผัส โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2025 ที่สหรัฐอเมริกา ก่อนขยายสู่ 5 เมืองสำคัญของโลก รวมถึง กรุงเทพมหานคร!ทัวร์แห่งปีที่แฟนๆ ห้ามพลาด!ทัวร์นี้จะพา 7 หนุ่ม Travis Japan เดินทางไปเยือน นิวยอร์ก, ลอสแอนเจลิส, ไทเป, ฮ่องกง และกรุงเทพฯ โดยรับประกันการแสดงที่อัดแน่นไปด้วย ท่าเต้นเฉียบคม, แนวเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ และโปรดักชันสุดอลังการ เสริมทัพด้วยแขกรับเชิญพิเศษจากเวที World of Dance ที่จะมาสร้างสีสันและความเร้าใจให้กับทุกโชว์! (เฉพาะ นิวยอร์ก และ ลอสแอนเจลิส) "พวกเราตื่นเต้นสุดๆ ที่จะพา 'VIIsual' ออกทัวร์!" Umi สมาชิกวงกล่าวว่า: "Travis Japan World Tour 2025 VIIsual ได้รับการยืนยันแล้ว! ทัวร์นี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอัลบั้มที่สองของเรา ‘VIIsual’ ซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการทางดนตรีของเรา แฟนๆ จะได้เห็นพวกเราในทุกแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดด้านดนตรี ภาพลักษณ์ และการแสดง เราอยากให้ทุกคนสัมผัสวิวัฒนาการของพวกเรา และเราตื่นเต้นมากที่จะแสดงสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนได้เห็น!"พลังแห่ง J-Pop ที่กำลังขยายสู่เวทีระดับโลกTravis Japan เป็นที่รู้จักจากการผสมผสาน J-pop เข้ากับกลิ่นอายตะวันตก ได้อย่างลงตัว และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากการแสดงในรายการ America’s Got Talent ซึ่งนำไปสู่การเดบิวต์ภายใต้ค่าย Universal Music Japan / Capitol Records ด้วยการแสดงสุดพิเศษที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ทางดนตรีที่ไม่เหมือนใคร พวกเขากำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับวงการเพลงทั่วโลก!Travis Japan World Tour 2025 VIIsual – ตารางทัวร์✅ นิวยอร์ก – 25 กรกฎาคม 2025 | Hammerstein Ballroom✅ อนาไฮม์ (ลอสแอนเจลิส) – 27 กรกฎาคม 2025 | The Grove of Anaheim✅ ไทเป – 6 และ 7 กันยายน 2025 | Zepp New Taipei✅ ฮ่องกง – 9 กันยายน 2025 | AsiaWorld-Expo, Runway11✅ กรุงเทพฯ – 27 กันยายน 2025 | Thunder Dome, Muang Thong Thani📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Travis Japan World Tour 2025 VIIsualเป็นวงป๊อปแดนซ์ 7 สมาชิกจากโตเกียว ที่นำเสนอการแสดงอันทรงพลังและสไตล์ดนตรีที่ผสมผสาน โมเดิร์น, แจ๊ส และฮิปฮอป ได้อย่างลงตัว ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ภายใต้การดูแลของนักออกแบบท่าเต้นระดับตำนาน Travis Payne (ที่เคยร่วมงานกับ Michael Jackson และ Lady Gaga) พวกเขาสร้างชื่อเสียงจากการแสดงสุดตื่นตาในญี่ปุ่น TORA JA -NINJAPAN- และสามารถขายบัตรหมดเกลี้ยง 3 รอบติดต่อกันที่ Yokohama Arena (17,000 ที่นั่ง) ในปี 2020 รวมถึงเวิลด์ทัวร์ 6 เมืองที่บัตรขายหมดในปี 2024🚀 ยอดวิวทะลุ 10 ล้าน & การันตีความสำเร็จระดับโลก!เพลงของพวกเขาได้รับความนิยมอย่างสูง โดยซิงเกิล "JUST DANCE!" กลายเป็นซิงเกิลแรกของศิลปินญี่ปุ่นที่ติดอันดับ Top 5 บนชาร์ต Billboard Global Excl. U.S. และมียอดวิวทะลุ 10 ล้านครั้ง นอกจากนี้ อัลบั้ม ‘VIIsual’ ที่ออกในเดือนธันวาคม 2024 ก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม พร้อมซิงเกิลใหม่สุดร้อนแรง “B.O.$.$.Y” ที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้!🔥 Bangkok เตรียมพร้อมปิดฉากเวิลด์ทัวร์ Vllsual อย่างยิ่งใหญ่! ครั้งนี้ หนุ่มๆ Travis Japan กลับมาพร้อมกับ เวทีที่ใหญ่กว่า ผังคอนเสิร์ตสุดปัง และ โปรดักชันจัดเต็ม สมการรอคอยใน Travis Japan Vllsual World Tour 2025 Bangkok เสาร์ที่ 27 กันยายน 2567, 19:00 น. ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ Official Avalon Live ทุกช่องทาง Facebook: AVALONLIVE และ X: Officialavalon งานนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด เพราะพวกเขาจะกลับมาเขย่าหัวใจของโทระจาตันชาวไทยให้ตกหลุมรักยิ่งกว่าเดิม