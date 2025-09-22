xs
xsm
sm
md
lg

“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบ พร้อมแบตเตอรี่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ให้แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมมอบของขวัญวันเกิด และหารือแนวทางทวงคืนมณฑลบูรพาและเกาะกงกลับมาเป็นของไทย เผยยังต้องการแอนตี้โดรนอีก 63 ระบบ บริจาคได้ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน

นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า วันนี้(22 กันยายน 2568) ผมอาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมบริจาคโครงการโดรนและแอนตี้โดรน เพื่อเดินทางมาพบพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อส่งมอบระบบแอนตี้โดรนจำนวน 36 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 77,040,000 บาท และแบตเตอรี่จำนวน 150 ก้อนเป็นจำนวนเงิน 3,771,750 บาท รวมมูลค่าในการส่งมอบรอบนี้ 80,811,750 บาท

แม้ระบบแอนตีัโดรนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งหมด และยังขาดอีก 63 ระบบ แต่ด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่ประมาณ 10 ล้านบาท ทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ปรึกษากับท่านแม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว จึงจะกลับมาเดินหน้าจัดหาโดรนพิเศษที่เป็นความลับทางราชการตามที่ท่าน พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 แจ้งความต้องการมาอย่างเร่งด่วน

นอกจากนั้นผมยังได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูลเรื่องแนวคิดการแสวงหาความจริงเพื่อการทวงคืนแผ่นดินมณฑลบูรพาและประจันตคีรีเขต ซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ให้ความสนใจในข้อมูลนี้

นอกจากนึ้ผมได้มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดของท่าน พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 พอดี

ในโอกาสนี้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทหารที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยโดรนทิ้งระเบิดจากฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้น และช่วยเสริมโดรนทางยุทธการให้มีความเข้มแข็งขึ้น

และหากท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคโครงการเพื่อจัดซื้อแอนตี้โดรนไทย ให้กับกองทัพภาคที่ 2 ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 008-2-18199-9 (โปรดระวังมิจฉาชีพ ไม่มีสแกนคิวอาร์โค้ท หรือกดลิงค์บัญชีใดๆ เด็ดขาด)

โดยเงินทุกบาทของทุกท่านจะเปิดเผย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพจริงในการใช้งานเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประชาชนที่สนับสนุนกองทัพกองทัพในการปกป้องอธิปไตย และทำให้ทหารมีความปลอดภัย อย่างน่าภาคภูมิใจสืบไป

ด้วยจิตคารวะและกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
22 กันยายน 2568















“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ
“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ
“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ
“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ
“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น