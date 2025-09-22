“อ.ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบพร้อมแบตเตอรี่ มูลค่ารวม 80 ล้านบาทให้ “แม่ทัพกุ้ง” เผยยังต้องการอีก 63 ระบบ

“ปานเทพ” มอบแอนตี้โดรน 36 ระบบ พร้อมแบตเตอรี่มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท ให้แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมมอบของขวัญวันเกิด และหารือแนวทางทวงคืนมณฑลบูรพาและเกาะกงกลับมาเป็นของไทย เผยยังต้องการแอนตี้โดรนอีก 63 ระบบ บริจาคได้ที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ภาพและข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ว่า วันนี้(22 กันยายน 2568) ผมอาจารย์ ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมบริจาคโครงการโดรนและแอนตี้โดรน เพื่อเดินทางมาพบพลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อส่งมอบระบบแอนตี้โดรนจำนวน 36 ระบบ เป็นจำนวนเงิน 77,040,000 บาท และแบตเตอรี่จำนวน 150 ก้อนเป็นจำนวนเงิน 3,771,750 บาท รวมมูลค่าในการส่งมอบรอบนี้ 80,811,750 บาท
แม้ระบบแอนตีัโดรนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งหมด และยังขาดอีก 63 ระบบ แต่ด้วยงบประมาณที่เหลืออยู่ประมาณ 10 ล้านบาท ทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ปรึกษากับท่านแม่ทัพภาคที่ 2 แล้ว จึงจะกลับมาเดินหน้าจัดหาโดรนพิเศษที่เป็นความลับทางราชการตามที่ท่าน พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 แจ้งความต้องการมาอย่างเร่งด่วน
นอกจากนั้นผมยังได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูลเรื่องแนวคิดการแสวงหาความจริงเพื่อการทวงคืนแผ่นดินมณฑลบูรพาและประจันตคีรีเขต ซึ่งท่านแม่ทัพภาคที่ 2 ให้ความสนใจในข้อมูลนี้
นอกจากนึ้ผมได้มอบของขวัญวันคล้ายวันเกิดของท่าน พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ซึ่งตรงกับวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 พอดี
ในโอกาสนี้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทหารที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยโดรนทิ้งระเบิดจากฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้น และช่วยเสริมโดรนทางยุทธการให้มีความเข้มแข็งขึ้น
และหากท่านใดที่สนใจสามารถเข้าร่วมบริจาคโครงการเพื่อจัดซื้อแอนตี้โดรนไทย ให้กับกองทัพภาคที่ 2 ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 008-2-18199-9 (โปรดระวังมิจฉาชีพ ไม่มีสแกนคิวอาร์โค้ท หรือกดลิงค์บัญชีใดๆ เด็ดขาด)
โดยเงินทุกบาทของทุกท่านจะเปิดเผย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพจริงในการใช้งานเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประชาชนที่สนับสนุนกองทัพกองทัพในการปกป้องอธิปไตย และทำให้ทหารมีความปลอดภัย อย่างน่าภาคภูมิใจสืบไป
ด้วยจิตคารวะและกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน
22 กันยายน 2568