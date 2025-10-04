ธุรกิจอาหารเสริมมาแรง! Medese Family เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์สุขภาพเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ใส่ใจหุ่นและสุขภาพ

ในช่วงที่กระแสการดูแลสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักเติบโตต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการย้ำว่า “อาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลัก” แต่สามารถทำหน้าที่เป็น ตัวช่วย เสริมการดูแลร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใช้ควบคู่กับการออกกำลังกายและการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
ล่าสุด Medese Family เดินหน้าเจาะตลาดสุขภาพ ด้วยการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพครบวงจร 4 ประเภท เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งรูปร่างและสุขภาพที่ยั่งยืน ได้แก่
1. Medireal (เมดดิเรียล)
แคปซูลเสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ ลดการสะสมของไขมันส่วนเกิน และควบคุมความอยากอาหาร เจาะกลุ่มคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอย่างเป็นระบบ
2. 3 Biotic Fiber (ไฟเบอร์ 3 ไบโอติก)
ไฟเบอร์สูตรผสมพรีไบโอติก โพรไบโอติก และโพสไบโอติก ช่วยดูแลระบบลำไส้และการขับถ่าย เสริมสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ประสบปัญหาท้องผูกและต้องการดีท็อกซ์สุขภาพ
3. Wellmed Active Plant Protein
โปรตีนจากพืชคุณภาพสูง ย่อยง่ายและดูดซึมเร็ว เหมาะกับสายออกกำลังกายและผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่าง เสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ พร้อมช่วยให้อิ่มนาน ลดพฤติกรรมการทานจุกจิก
4. Medpresso (กาแฟสุขภาพ)
นวัตกรรมกาแฟผสมสารสกัดที่ช่วยเร่งการเผาผลาญ ให้ความสดชื่นโดยไม่รบกวนการนอน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนทำงานที่ต้องการพลังงานและสมาธิ แต่ยังใส่ใจสุขภาพ
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มาแทนมื้ออาหาร แต่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหา “ทางเลือกเสริมสุขภาพ” ท่ามกลางแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพและรูปร่างที่ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยจุดขายทั้งด้าน นวัตกรรมสูตรเฉพาะ การสื่อสารแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย และการเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (Direct to Consumer – D2C) ทำให้ Medese Family ถูกจับตามองว่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตาในตลาดอาหารเสริมสุขภาพของไทย
