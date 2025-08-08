นมเปรี้ยวดีไลท์ เดินหน้ากิจกรรม ‘ดีไลท์หน่วยกู้สู้หวัด’ เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชนและชุมชนกรุงเทพฯ

ดีไลท์ เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการ “ดีไลท์หน่วยกู้สู้หวัด” ภารกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนกรุงเทพฯ ด้วยการมอบวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 3,000 เข็ม นับเป็น การขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำเจตนารมณ์ของ แบรนด์นมเปรี้ยวดีไลท์ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ที่ไม่เพียงมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อผู้บริโภค แต่ยังใส่ใจในบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
โครงการ “ดีไลท์หน่วยกู้สู้หวัด” เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 และดำเนินการมาแล้วกว่าครึ่งทาง โดยความร่วมมือระหว่าง ดีไลท์ กับโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซึ่งดำเนินภาระกิจในการกระจายวัคซีนไปยังโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ กว่า 20 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ครอบคลุมนักเรียนระดับประถมศึกษาและประชาชนในพื้นที่กว่า 3,000 ราย แบ่งเป็น นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงอีก 20 ชุมชน พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน การดูแลสุขภาพในฤดูฝน สามารถเริ่มต้นได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มี "โพรไบโอติก" เพราะมีส่วนช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน
ยิ่งไปกว่านั้น ในการจัดโครงการฯ ยังมีการแจกผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว “ดีไลท์โพรไบโอติก” เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพจากภายใน เสริมภูมิคุ้มกันหลังการรับวัคซีน โดย นมเปรี้ยวดีไลท์ มุ่งหวังให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นดูแลตัวเองได้แม้ในช่วงฤดูฝนที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย สำหรับ ผู้สนใจรายละเอียด สามารถติดตามเรื่องราวของ “ดีไลท์หน่วยกู้สู้หวัด” ได้ทุกวันศุกร์ หลังรายการ “ฝนฟ้าอากาศ” ทางช่อง 7HD และผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook และ YouTube: Delight Imulus