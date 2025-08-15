พรรคส้มย้ำคว่ำงบฯ 69 วาระ 3 เหตุรบ.เมินข้อเสนอ-ปล่อยงบฟุ้งเฟ้อไม่สอดรับวิกฤต ภาระคลังระยะยาว

"ศิริกัญญา" นำทีมปชน.แถลงย้ำคว่ำงบฯ 69 วาระ 3 เหตุรัฐบาลเมินข้อเสนอ-ปล่อยงบฯ ฟุ้งเฟ้อ ไม่สอดรับวิกฤต ปล่อยผ่านเป็นภาระระยะยาวต่อการคลังประเทศ ไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนประชาชน
วันนี้ (15ส.ค.) น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) นำสส.พรรค แถลงจุดยืนอย่างเป็นทางการต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ในวาระ 3 ว่าพรรคมีมติ “ไม่เห็นชอบ” หรือคว่ำร่างงบฯ เหตุเพราะตลอดกระบวนการพิจารณา พรรคได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับงบประมาณให้ตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต แต่รัฐบาลและคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากกลับไม่นำไปปรับปรุงแก้ไข
น.ส.ศิริกัญญา ระบุว่า การอภิปรายงบประมาณในวาระที่ผ่านมา ทำให้เห็นชัดว่ามีงบฯ จำนวนไม่น้อยที่เป็น “ไขมันส่วนเกิน” หรือรายการที่ไม่จำเป็น สามารถชะลอหรือตัดออกได้ เพื่อกันงบฯ ไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติ แต่ในท้ายที่สุด พรรคในฐานะเสียงข้างน้อยก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือปรับลดแม้แต่มาตราเดียว
สิ่งที่พรรคเรียกร้องคือการบริหารงบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การใช้จ่ายเพื่อโครงการที่ไม่จำเป็น ขณะที่ประเทศเผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความท้าทายด้านสังคมหากปล่อยให้ร่างงบฯ ผ่านไปในลักษณะนี้ จะเป็นภาระระยะยาวต่อการคลังของประเทศ และไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชน จึงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะโหวตไม่เห็นชอบในวาระสาม เพื่อแสดงจุดยืนว่าร่างงบประมาณปี 2569 ควรถูกปรับปรุงให้เหมาะสม โปร่งใส และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนอย่างแท้จริง