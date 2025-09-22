TFM ส่งทีมลงพื้นที่เสริมนวัตกรรมลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล

"ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์" เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีครบวงจร ส่งนักวิชาการลงพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบ “Solution Partner” ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ ให้ความรู้เกษตรกร เพิ่มอัตรารอด-ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน เพิ่มผลกำไร มีมาตรฐานการผลิต สะอาด ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด โดยครึ่งปีแรกยอดขายในประเทศเติบโตถึง 9.3 % จากปีก่อน ชูความพร้อมด้านศักยภาพการผลิต
นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM เปิดเผยว่า บริษัทฯ มองเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืน โดยคำนึงถึงแหล่งที่มาของการผลิตสัตว์น้ำ ที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานการผลิต จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ TFM ที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าคุณภาพสูงและการนำเสนอแนวทางที่มีนวัตกรรมเพื่อรองรับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิต การตลาด และบริการ พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เน้นการทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด
โดยบริษัทฯ ไม่เพียงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศให้ได้รับการรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีความยั่งยืน แต่ยังส่งนักวิชาการลงพื้นที่ทั่วประเทศในรูปแบบ “Solution Partner” เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่เกษตรกร ทั้งด้านการวางแผนการผลิต การคำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะสม และการปรับต้นทุนการเลี้ยง ส่งเสริมการใช้โพรไบโอติกแทนยาปฏิชีวนะ ส่งผลให้อัตราการรอดของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นสู่ระดับ มาตรฐานที่ 80 % และช่วยพลิกฟาร์มที่ขาดทุนให้กลับมามีกำไรได้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญ เทคนิคการผลิต และนวัตกรรมใหม่ๆ มาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคิดค้นสูตรการผลิตใหม่ โดยมีฟาร์มทดลองเพื่อพัฒนาอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ คุ้มค่า คุ้มราคา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงให้กับเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดด้านความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ผู้บริหาร TFM ให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่เพื่อใกล้ชิดตัวแทนจำหน่ายและกลุ่มเกษตรกร พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้ ทั้งด้านตลาดปลายทางและเทคนิคการเลี้ยงร่วมกับเกษตรกรด้วยตัวเอง ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการดังกล่าว ในครึ่งปีแรกของปีนี้ ปริมาณการขายอาหารกุ้งในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 16 % และปริมาณการขายอาหารปลาในประเทศเพิ่มขึ้น 4 % ล่าสุด บริษัทฯ ได้ยกระดับสายการผลิตสู่ระบบอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและตลาดส่งออก โดยโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ทำให้มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์น้ำอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับภาพรวมการขายที่เติบโตต่อเนื่อง
นายพีระศักดิ์ กล่าวเพิ่มว่า ภาพรวมการเลี้ยงกุ้งปี 2568 มีแนวโน้มที่ดีจากราคากุ้งที่อยู่ในระดับที่ดี รวมถึงการเจรจาภาษีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาที่ได้ข้อสรุปอัตราภาษีใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของไทย ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด TFM พร้อมเป็นผู้นำการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน และเดินเคียงข้างเกษตรกรไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในระยะยาว