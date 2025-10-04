“นวราตรี 2568 คึกคัก! “แอนนา เสือ-สไปร์ท บะบะบิ-จีน่า วิรายา” แต่งเต็มร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งศรัทธา ฉลองวันวิชัยทัสมิ

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่ำคืนแห่งศรัทธา “นวราตรี วัดแขก 2568 โดยวานนี้ (2 ต.ค.68) กับการร่วมฉลองวันวิชัยทัสมิ ที่บริเวณถนนสีลม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี งานนี้ สาวสวยดีกรีนางงาม “แอนนา เสืองามเอี่ยม” พิธีกรคนสวยจากรายการมูเตเลดี้ และพิธีกรรับเชิญ “สไปร์ท บะบะบิ” ที่แต่งตัวจัดเต็มมาร่วมถ่ายทำรายการเทปพิเศษ เสิร์ฟบรรยากาศที่บริเวณจุดทำพิธีซุ้มอาศรมทิพย์ (เทวดาพาเที่ยว) ที่ทางบริษัท Bestinternational บริษัททัวร์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ในวงการทัวร์มานานเข้าสู่ปีที่ 13 ร่วมกับ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ร่วมจัดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัท Best international คือผู้ผลิตรายการท่องเที่ยว The miracle เปิดโลกเที่ยว ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 22.37 นาที ทางช่องอัมรินทร์ทีวี หมายเลข 34 และ รายการ Best talk Podcast กว่าอีก 3 รายการ ก็ได้มาเปิดซุ้มสักการะอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมอาจารย์อู๋จี๊ เทวดาพาเที่ยว นำทำพิธีอารตีบูชาไฟและขอพรองค์ประธานในพิธี ทั้งองค์พระพิฆเนศวร ,พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี (มารีอัมมัน) และ พระแม่ลักษมีเทวี ที่บูธ มีประชาชนมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
เรียกว่าทุกถนนเต็มไปด้วยความคึกคัก ประชาชน ทั้งไทยและ ต่างชาติ แห่กันมาจับจองพื้นที่แน่นถนนสีลม เพราะอยากต้อนรับขบวนเสด็จจากวัดแขก นอกจากนี้ยังมีทัพดารามาร่วมสร้างสีสัน อาทิ จีน่า วิรายา , หยาดพิรุณ , บูม เทยกะทะ ,ซอโซ่ นัทธ์หฤทัย และอีกมากมาย
โดยงานนวราตรีถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของศาสนาฮินดู จัดขึ้นเพื่อบูชาพระแม่ทุรคา หรือ พระแม่อุมาเทวี ปางแห่งเทพีผู้เป็นสัญลักษณ์ของพลัง ความกล้าหาญ และชัยชนะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของพระแม่ทุรคาที่สามารถปราบอสูรได้สำเร็จ หลังการต่อสู้อันยาวนานตลอด 9 วัน 9 คืน
หนึ่งในสถานที่จัดงานนวราตรีอย่างยิ่งใหญ่ที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 งานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 3 ตุลาคม 2568 ภายในงานจะมีพิธีบูชาพระแม่ทุรคาตลอดช่วงเทศกาล และไฮไลต์สำคัญคือ ขบวนแห่ใหญ่ประเพณีประจำปี
งานนี้ “แอนนา เสือ”เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นและประทับใจที่ได้มาที่นี่เป็นปีที่สองแล้ว แต่ความยิ่งใหญ่อลังการยังเหมือนเดิม พร้อมกับขอพรให้การทำงานในวงการบันเทิงและการรับงานเป็นไปอย่างราบรื่นตามความเชื่อส่วนบุคคล
ก่อนจะฝากติดตามรายการ “มูเตเลดี้” ทุกวันพุธ เวลา 19.00 น. รายการที่จะพาไปมูแบบใหม่ ตามเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และดาราชื่อดังในแบบฉบับที่หลายคนอาจจะไม่รู้ ติดตามได้ทางเพจ YouTube Best Channel และโซเชียลทุกช่องทาง