เผยข้อมูล “งานนวราตรี 2568" 22 ก.ย.-4 ต.ค.นี้ แนะเลี่ยงปิดถนนพร้อมทางเลี่ยง

งานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม 22 ก.ย.ถึง 4 ต.ค. เผยเส้นทางปิดถนน พร้อมแนะทางเลี่ยง 2 ต.ค.นี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ขบวนแห่องค์เทพเคลื่อนผ่าน 4 เส้นทางศรัทธา พร้อมอัปเดตเส้นทางจราจรให้ประชาชนวางแผนเดินทางล่วงหน้า พร้อมแนะนำการเดินทางโดย BTS, MRT และรถเมล์สำหรับผู้มาร่วมงาน
วันนี้ (26 ก.ย.) เพจ “Hindu Meeting (Fan Page" หรือ เพจที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) โดยได้ระบุว่า "งานนวราตรี 2568" ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ซึ่งปีนี้จัดตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2568 โดยมี 4 เส้นทางขบวนแห่องค์เทพ ขบวนจะเริ่มต้นจากหน้าวัดแขก (ถนนสีลม) และเคลื่อนไปตามเส้นทางแห่งศรัทธา ตั้งแต่วัดแขก (ถ.สีลม) เลี้ยวขวาเข้า ถ.นราธิวาสฯ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สาทรเหนือ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรศักดิ์ วนกลับเข้า ถ.สีลม และกลับเข้าสู่วัด
โดยเผยแพร่เส้นทางปิดถนน-ทางเลี่ยง งานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด จะมีการปิดถนนหลายเส้นทาง และปิดยาวถึงเช้ามืดของอีกวันมาอัปเดต
เส้นทางปิดการจราจรในวันที่ 2 ต.ค. 68 นี้
ถนนสีลม (ขาเข้า): ตั้งแต่แยกนรารมย์ ถึงแยกสุรศักดิ์ เวลาปิด เริ่ม 16:00 - 04:00 น.
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ขาเข้า): ตั้งแต่แยกนรินทร ถึงแยกนรารมย์ เวลาปิดเริ่ม 17:00 - 02:00 น.
ถนนสาทรเหนือ: ตั้งแต่แยกสาทร-สุรศักดิ์ ถึงแยกนรินทร เวลาปิดเริ่ม 19:00 - 04:00 น.
ถนนสุรศักดิ์: ปิดตลอดสาย เวลาปิดเริ่ม 16:00 - 04:00 น.
เส้นทางเลี่ยง งานนวราตรี 2568
จากสะพานตากสิน (ฝั่งธนฯ) ไปแยกศาลาแดง: สามารถลงสะพานแล้วใช้ ถ.สาทรใต้ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สวนพลู ออก ถ.สาทร แล้วตรงข้ามแยกวิทยุเข้า ถ.พระราม 4
จากสะพานตากสิน (ฝั่งธนฯ) ไปแยกวิทยุ: ลงสะพานแล้วใช้ ถ.สาทรใต้ ตรงยาวๆ ผ่านแยกสวนพลู แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกวิทยุ
จากแยกศาลาแดง / แยกวิทยุ ไปสะพานตากสิน (ฝั่งธนฯ): ให้ใช้เส้น ถ.สาทรใต้ แล้วตรงยาวขึ้นสะพานตากสิน
จากแยกมเหสักข์ ไปสะพานตากสิน: ใช้ ถ.มเหสักข์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.สุรวงศ์ เลี้ยวซ้าย ถ.เจริญกรุง เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สาทรเหนือ แล้วชิดขวาขึ้นสะพาน
เข้า-ออก ซอยสีลม 9 และ ซอยสาทร 14: แนะนำให้ใช้เส้นทาง ถ.สาทรใต้ แล้วเลี้ยวเข้า ซอยสาทร 10
เข้า-ออก ถนนศรีเวียง และ ถนนประมวญ: ยังสามารถใช้เส้นทางบน ถ.สีลมได้ แต่ควรเผื่อเวลาเดินทาง
วิธีเดินทางไปวัดแขก ร่วมงานนวราตรี 2568
BTS: ลงสถานีสุรศักดิ์ (ทางออก 3) เดินต่อประมาณ 800 ม. และสถานีเซนต์หลุยส์ (ทางออก 2) เดินต่อประมาณ 750 ม.
MRT: ลงสถานีสีลม (ทางออก 2) แล้วต่อพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือเดินต่อ
รถเมล์: เดินทางสาย 15, 76, 77, 115, 504, 514, 544, 547
รถส่วนตัว: สามารถจอดได้ตามห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง เช่น เซ็นทรัลเวิลด์, MBK, สยามพารากอน แล้วเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า