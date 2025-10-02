ฉวยโอกาส! วินมอเตอร์ไซค์คิด 100 บาท ระยะ 1.7 กม. ใกล้ "วัดแขก สีลม" ช่วงงานแห่ "นวราตรี" ชาวเน็ตจี้หน่วยงานแก้ปัญหาซ้ำซาก

ศรัทธาล้นหลาม... แต่ราคาพุ่ง! ในขณะที่ผู้คนหลั่งไหลร่วมงานแห่ "นวราตรี" สุดยิ่งใหญ่ที่ วัดแขก สีลม กลับเกิดปัญหาเดิมซ้ำซาก เมื่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณ MRT สีลม ฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าโดยสารสูงลิ่วถึง 100 บาท สำหรับระยะทางสั้น ๆ เพียง 1.7 กิโลเมตร! สร้างความเดือดร้อนและเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตอย่างหนักที่ตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งจัดการพฤติกรรมเอาเปรียบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
จากกรณี งานนวราตรี 2568 งานยิ่งใหญ่ประจำปีของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือวัดแขก สีลม พิธีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระแม่ทุรคา หรือพระแม่ปารวตี หรือพระแม่อุมาเทวี สัมผัสบรรยากาศขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยศรัทธาและสีสันของวัฒนธรรมฮินดู ที่จัดขึ้นในวันนี้ (2 ต.ค.)
ล่าสุด เพจ "วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM 106 MHz" เผยคลิปวิดีโอ เผยให้เห็นวินจักรยานยนต์จำนวนมากไปยืนดักรอผู้โดยสารบริเวณMRT สีลม หน้า "Central Park" เผย บางคันมีการเรียกราคาสูงถึง 100 บาท จากการตรวจสอบพบว่าระยะทางห่างกันพียง 1.7 กิโลเมตรเท่านั้น
ทั้งนี้ พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกลุ่มวินจักรยานยนต์เหล่านี้เป็นจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เข้ามาแก้ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี