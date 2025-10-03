ชีวิตพีกแล้ว! “เก่ง - น้ำปิง” ไม่รู้ต้องทำบุญกี่ชาติ “พี่อั้ม” ติดต่อเอง ควักเงินจ้างเดินตลาด อยากโทร.หาครูแนะแนว

เขมจิราพามาไกล “เก่ง - น้ำปิง” เกินฝัน ได้เจอซูเปอร์สตาร์ในดวงใจ กรี๊ดหนัก “อั้ม พัชราภา” ติดต่อและรอรับมาเดินตลาดด้วยตัวเอง ไม่รู้ต้องทำบุญกี่ชาติ ได้คำตอบทำไมถึงเป็นมหาชนถึงทุกวันนี้ “น้ำปิง” ลั่นอยากโทร.หาครูแนะแนว อาชีพใหม่ที่ครูแนะแนวไม่เคยบอก
เรียกว่าเกินฝันไปมากเลยทีเดียว สำหรับ “เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง” คู่จิ้นซีรีส์วาย เขมจิราต้องรอด ที่กลายเป็นขวัญใจของ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” โดนตกไปเต็มๆ ถึงขั้นอั้มลงทุนควักเงินจ้างทั้งสองคนมาตลาดอั้มอั้มของตัวเอง โดยเก่ง-น้ำปิงสุดปลื้ม สานฝันวัยเด็กมากๆ เป็นแฟนคลับมานานแล้ว
เก่ง : “สานฝันวัยเด็กมากๆ (หัวเราะ) สานฝันเก่งมากๆ เก่งติดตามผลงานพี่อั้มมาตลอดอยู่แล้ว สิ่งแรกที่คุยกับน้องคือดีใจ ที่ได้เจอตัวเป็นๆ ผิวพี่อั้มดีมาก รอดทุกกล้องเลย ดีใจที่ได้มาเยือนตลาดอั้มอั้มด้วย เราสายกินอยู่แล้ว”
น้ำปิง : “รู้สึกว่าละครหรือมีมต่างๆ ที่เราเล่นมาตลอดชีวิต มันเป็นพี่อั้มซะเยอะ เราก็คิดว่าอุ้ย เราเด็กต่างจังหวัดคนนึง ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะอยากชวนเรามาด้วยตัวเอง เป็นเรื่องที่ใหญ่มากสำหรับเรา เราเคลียร์คิวทุกอย่างเพื่อมาให้พี่อั้มให้ได้
ตอนติดต่อเราไม่แน่ใจตรงไดอะล็อก แต่แค่รู้ว่าพี่อั้มติดต่อมาเองเลยนะ อยากให้มาตลาดอั้มๆ เราก็ห๊ะ! จริงเหรอ พี่อั้มที่เป็นยัยเปีย หรือเป็นเพลิงพระนางหรือเป็นอีกหลายๆ บท ตอนแรกคิดว่ารายการสาระแน อำเล่นๆ (หัวเราะ) คิดว่าเอ๊ะ จริงหรือเปล่า หรือเขาชวนเป็นมารยาทหรือเปล่า แต่หลังๆ เริ่มไม่เล่น เริ่มลงตารางในคิว เริ่มจริงจัง ยิ่งพี่อั้มถ่ายคลิปลงไอจี เราก็คิดว่าใช่แล้วล่ะ น่าจะของจริงแล้วล่ะ แล้วเป็นหน้าพวกเราอยู่ในไอจีพี่อั้ม มันเกินความฝันมากๆ”
เก่ง : “ที่บอกว่าพี่อั้มโดนตก ผมอยากรู้แอ็กพี่อั้มจังเลยว่าโดนตกฉากไหน”
น้ำปิง : “เขาเป็นหมดเลย แม่น้องพรีม น้องเขม”
เก่ง : “เจอครั้งแรก เปิดมาพี่อั้มบอกมากินหมูกรอบก่อนลูก (หัวเราะ) เตรียมหมูกรอบกับน้ำลำไยไว้ให้”
น้ำปิง : “เรามีภาพจำว่าเขาสวย น่ารัก แต่ไม่เคยคาดฝันว่าตัวจริงจะเฟรนด์ลี่เป็นกันเองขนาดนี้ มาถึงน้องๆ เข้ามาเลย กินน้ำก่อนไหม เตรียมทุกอย่างไว้ให้เลย เหมือนเขามานั่งรอตรงประตู เราลงจากรถตู้ก็รีบวิ่งมาเลย เจอเป็นพี่อั้มนั่งรอรับเราอยู่”
เก่ง : “ไม่รู้ต้องทำบุญกี่ชาติ”
น้ำปิง : “ไหนหยิกหน่อย (หัวเราะ)”
เก่ง : “เราก็ทักว่าพี่อั้มสวยมาก พี่อั้มหน้าเล็กมาก”
น้ำปิง : “ปกติหน้าพี่เก่งเล็กแล้ว แต่พี่อั้มหน้าเล็กกว่าอีก เหมือนแข่งกันหน้าเล็ก”
เก่ง : “เขาเรียกกะโหลกดารา ผู้ใหญ่เรียกกะโหลกดารา”
ปลื้มมากพี่อั้มกรี๊ดจนไม่เป็นตัวเอง
เก่ง : “โห ดีใจมาก”
น้ำปิง : “ดีใจ เรารู้อยู่แล้วพี่อั้มชอบดูซีรีส์จีน ติดเล่นเกม คือชีวิตเขามีอะไรให้ติดอยู่แล้ว แต่เราไม่คิดว่าเขาจะติดซีรีส์เขมจิราต้องรอด เราดีใจที่ไปสู่คนดูจริงๆ ตอนนี้กลายเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ ในวงการเป็นพี่เป็นน้องกันหมด ไม่ได้อยู่ค่ายไหน เหมือนทลายกำแพงบางอย่าง ตอนนี้พ่อแม่ยังไม่รู้ ยังไม่เห็น เดี๋ยวภาพออกไป ต้องโทร.มาแล้ว”
เก่ง : “ตอนเย็นแม่ไถต๊อกๆ ต้องโทร.มาแล้ว”
เขินนางเอกซุป’ตาร์ แต่เก็บทรง
เก่ง : “เก็บทรงอยู่”
น้ำปิง : “ข้างในคือใจเต้น ต้องเก็บหางให้ดี เดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่เด็ก ชอบบทน้อยกับเปีย น้อยเอามา 20”
เก่ง : “น้อยไม่มี”
น้ำปิง : “10 บาทก็ได้เอามา”
เก่ง : “น้อยไม่มี (หัวเราะ) มันเกินที่เราคิดไว้มาก พี่อั้มเฟรนด์ลี่น่ารักมากๆ เราใช้คำว่าซูเปอร์ศตาร์ มันดีไปหมดทุกอย่าง ทั้งหน้าตา บุคลิก และนิสัย เราดีใจมากๆ ที่ได้รวมงานกับพี่ๆ ในวงการ ซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย”
ขอบคุณพี่อั้มให้เกียรตินักแสดงตัวเล็กๆ ได้คำตอบทำไมถึงเป็นมหาชนถึงทุกวันนี้
น้ำปิง : “ดีใจที่เป็นส่วนหนึงได้มาช่วยพี่อั้ม เขาให้เกียรติเรามากๆ เรารู้ว่าเราเป็นแค่เด็กใหม่ ตัวเล็กตัวจ้อย เราได้คำตอบว่าทำไมเขาเป็นมหาชนถึงทุกวันนี้เพราะความน่ารักของพี่อั้มจริงๆ เราได้สัมผัสด้วยตัวเอง ได้คำตอบว่านี่แหละของจริง ดีใจที่ความเป็นเก่ง-น้ำปิง เป็นโลคอลไทยๆ บางอย่าง แล้วเข้ากับตลาดอั้มอั้ม ดีใจได้มาร่วมพรีเซนต์งานี้ เป็นอีกวันที่ห้างเต็มหลายชั้นเลย แฟนๆ มากันเยอะมาก ชอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่มาช่วยกันซัปพอร์ต มาเที่ยวกันเยอะๆ กับตลาดอั้มอั้ม”
อยากโทร.กลับไปหาครูแนะแนว
เก่ง : “เรียกได้ว่าพีกไม่พอ มารู้อีกที ตอนแรกคิดว่าพี่อั้มจะชวนมาถ่ายรายการหรือเปล่า มาเดินตลาด มาถ่ายคอนเทนต์ แต่พอรู้ว่าพี่อั้มเป็นคนจัดเองและเลือกเรามา ก็ดีใจมกาๆ”
น้ำปิง : “เป็นอีกวันที่อยากโทร.กลับไปหาครูแนะแนวอีกแล้ว คุณครูครับ วันนี้มีอาชีพรับจ้างให้มาเดินตลาดแล้วนะ (หัวเราะ) เดินตลาดไม่พอ ได้รับประทานอาหารอร่อยด้วย บวกกับมีอั้ม พัชราภามาเดินด้วย นี่เป็นอาชีพที่ไม่ใช่ใครก็ทำได้ ไม่มีครูแนะแนวคนไหนในประเทศไทยเคยบอกมาก่อน ก็เป็นอะไรที่นอนหลับฝันดี อิ่มหนำสำราญมากๆ”
ไม่คิดเขมจิราจะพามาไกลขนาดนี้
เก่ง : “โห จริงๆ พูดไม่ออกเลยครับ ก็ต้องวนกลับไปคำที่เคยให้ไว้ ตอนแรกผมคุยกับน้องว่า จริงๆ เรารู้สึกว่าเราทำผลงานของเราออกมาเต็มที่แล้ว กระแสจะเป็นยังไง พี่ๆ ให้การตอบรับยังไง เรายอมรับมากๆ เราคาดหวังให้มันออกมาดีอยู่แล้ว แต่พอเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆ เราก็น้อมรับกับสิ่งนี้มากๆ ขอบคุณทุกคนที่เล่นเทรนด์ ขอบคุณทุกคนที่บอกต่อทุกผลงาน ทุกคนตามซัปพอร์ตมากๆ ก็ขอความน่ารักแบบนี้จากพี่ๆ ซัปพอร์ตต่อไปเรื่อยๆ ครับ”
น้ำปิง : “จริงๆ ก็ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนอีกครั้ง ที่ให้การซัปพอร์ตมากมายขนาดนี้ มันพาเรามาไกล จนตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่าจุดสูงสุดคืออะไร จะพาเราไปไกลแค่ไหน เป็นกำไรของเรามากกว่า เป็นความหมายที่มากกว่าการที่เราให้ความบันเทิงเขา แต่อยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆ เรามีเวลาอีกไม่นานแล้ว เราก็คงได้บอกลาตัวละคร บอกลาเขมจิรา แต่สิ่งที่อยากให้อยู่ คืออยากให้อยู่กับเก่ง-น้ำปิงไปนานๆ”
เก่ง : “อย่างน้อยทำให้ความบันเทิงในวงการ ที่หยอดกันไปหยอดกันมา เล่นกันไปเล่นกันมาโดยไม่มีกำแพงหรือฟีลเตอร์อะไรอยู่ มันดีมากๆ”
น้ำปิง : “เขมจิราทำให้เราเจอพี่อั้ม หรือเขมจิราจะพาเราไปเจอใครอีก”