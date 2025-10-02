“Dragonfly Summit 2025” บิ๊กอีเวนต์พัฒนาศักยภาพของ “ผู้นำ” แบบองค์รวม ปลุกพลังบวก เติมเต็มพลังใจ คนบันเทิงตบเท้าร่วมงานแน่น!

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่! กับบิ๊กอีเวนต์แห่งปี Dragonfly Summit 2025 เวทีแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย จัดขึ้นโดย แพม ประนัปดา พรประภา, วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา และซินดี้ สิรินยา บิชอพ ภายใต้แนวคิด “LEAD WELL” นำอย่างเข้าใจ ลึกซึ้ง และยั่งยืน โดยปีนี้มาในธีม “FLOW” เติมพลังงานบวกให้ไหลเวียนอย่างสมดุล
ชูไฮไลท์วิทยากรชั้นนำระดับโลกจากหลายเส้นทางธุรกิจในด้าน Leadership และ Well-being ที่มาร่วมเผยประสบการณ์ และแนวคิดอันทรงพลังในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งภายในงานมีเหล่าคนบันเทิงมาร่วมเติมเต็มพลังใจ และให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก ตบเท้าเข้าร่วมงานจำนวนมาก อาทิ เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, สน ยุกต์ ส่งไพศาล, แพตตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์, แดน วรเวช ดานุวงศ์, คริส หอวัง, เก๋ไก๋ ณัฐธิชา นามวงษ์, ซาบีน่า อจิรภา ไมซิงเกอร์ และ กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง
“วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly 360 กล่าวว่า “การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้อย่างเดียว แต่จะต้องอาศัยพลังจากภายใน ประกอบด้วย ความเข้าใจ ความเห็นใจ รวมไปถึงความรัก ถึงจะสามารถก้าวไปเป็น “ผู้นำ” ที่พบเจอความสงบสุขได้อย่างแท้จริง Dragonfly Summit ถือเป็นพื้นที่ที่จะได้ปลดปล่อย ควบคู่กับการรับพลังงานดี ๆ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการมี Mindset ที่ดีจะนำไปสู่แรงผลักดันให้หันมาพัฒนา และเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง”
“ซินดี้ สิรินยา บิชอพ” ผู้ร่วมก่อตั้ง Dragonfly 360กล่าวเสริมว่า “Dragonfly Summit ไม่ใช่งานสัมมนาทั่วไป แต่คือปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ และการเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์ รวมไปถึงการเป็นผู้นำที่ดีในทุกองค์ประกอบ นี่คือโอกาสสำคัญที่ Dragonfly Summit จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะทำให้คุณค้นพบตัวเอง แล้วนำไปปรับใช้ให้ชีวิต ดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งจะนำพาไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ”
ภายในงาน Dragonfly Summit 2025 ได้เชิญเหล่าวิทยากรและผู้นำทางความคิดชื่อดังระดับโลกมาร่วมแบ่งปันข้อคิด ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกัน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาศักยภาพตนเอง อาทิ Yongey Mingyur Rinpoche พระอาจารย์สอนสมาธิระดับชาวทิเบตผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดการปลดล็อกความสุขภายในด้วย พลังแห่งสติ, Nick Santonastasso นักสร้างแรงบันดาลใจ และโค้ชด้านความคิดให้กับผู้นำทั้่วโลกที่ เกิดมาพร้อมกับ Hanhart Syndrome, Maejor Sound Healing & Frequency Producer นักดนตรีสายอาร์แอนด์บีที่ได้รับรางวัล แกรมมี่ มาก่อน
ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์การต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและพลังการบำบัดด้วยเสียงดนตรี , Matthew Walker นักเขียนหนังสือขายดีของ New York Times เรื่อง Why We Sleep และ Mo Gawdat อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ Google [X] ที่ช่วยคิดค้น AI ให้ Google
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.dragonfly360.co/
