เซอร์ไพร์สแรง! 6สาววง EMPRESS ดึง “เบิ้ล -ปทุมราช” ร่วมFeaturing ในเพลง “RIZZ ME UP” กับแนวเพลง T-POP ผสมผสานลูกทุ่งไทย

แฟนเพลงเตรียมเซอร์ไพร์ส หลัง 6 สาวแห่งวง EMPRESS ได้แก่ “เบล อิสรีย์, แจ็คพอต อธิชา, ณัฐ ณัฐชา, คาเล็ท แคริส เจน, ต้นข้าว พิรดา” และ"ตะวัน ภรัณยู" จากค่าย Rising Entertainment คว้า “เบิ้ล ปทุมราช” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง มาร่วม Featuring ในเพลงล่าสุด “RIZZ ME UP” กับแนวเพลง T-POP ผสมผสานลูกทุ่งไทย งานนี้หนุ่มเบิ้ลไม่ใช่แค่ร้อง แต่ยังมีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วย และยังได้ “ฮาย ธันวา เกตสุวรรณ” นั่งแท่นโปรดิวเซอร์
สำหรับเพลง “RIZZ ME UP” เป็นเพลง T-POP ที่นำมาผสมผสานกับแนวเพลงลูกทุ่งไทย โดยการถ่ายทอดพลังของหญิงสาวรุ่นใหม่ ที่มีความมั่นใจ และมีเสน่ห์ที่ดึงดูด โดยคำว่า “RIZZ” เป็นคำสแลง หมายถึง เสน่ห์/พลังดึงดูด สื่อให้เห็นการ ผสมผสานความโมเดิร์นของ T-POP กับกลิ่นอายลูกทุ่งไทย สร้างเอกลักษณ์ใหม่ที่เข้าถึงได้ทั้งแฟนเพลง T-POP และแฟนเพลงลูกทุ่งไทย
โดยเพลง“RIZZ ME UP” จะถูกปล่อยให้ฟังครั้งแรก พร้อมชม MV ได้ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้!! ทาง YouTube: ช่อง Rising Entertainment (MV Official)
- Streaming Platforms: Spotify , Youtube , Line Melody , Tidal , Apple Music , Tiktok
- Social Media Campaign: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube Shorts