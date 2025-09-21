อะไรยังไง? Rising Entertainment โพสต์ Welcome “เบิ้ล ปทุมราช” ชวนสงสัย ย้ายค่ายหรือเปล่า?

ทำเอาแฟนเพลงของนักร้องหนุ่ม “เบิ้ล ปทุมราช” ฮือฮากันยกใหญ่ เมื่อค่ายเพลง Rising Entertainment ได้ออกมาโพสต์ข้อความ “WELCOME เบิ้ล ปทุมราช - Ble Patumrach เตรียมพบกับผลงานเพลงใหม่เร็วๆ นี้” ซึ่งข้อความดังกล่าว ชวนให้หลายคนสงสัยว่าหนุ่มเบิ้ลย้ายค่ายมาซบอกค่าย Rising Entertainment หรือเปล่า?
งานนี้คงต้องรอไปถามหนุ่มเบิ้ลเอาเอง แต่ไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหน? เชื่อว่าแฟนเพลงพร้อมซัพพอร์ตเสมอ ซึ่งเพลงใหม่ของหนุ่มเบิ้ล X Rising Entertainment จะปล่อยให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้
หรือใครที่อดใจไม่ไหว สามารถเข้าไปติดตามเพื่อดูข้อมูลข่าวสารได้ที่ทุกแพลตฟอร์มของ Rising Entertainment ทั้ง YouTube : Rising Entertainment : youtube.com/@Rising_Entertainment และFacebook Fanpage : https://www.facebook.com/risingent.official?mibextid=b06tZ0