GDH คอลแลป Sony Pictures เปิดกล้องหนัง “50 First Date” ดึง “ณเดชน์-มินนี่” ประกบคู่ครั้งแรกในฉบับเดทใหม่

นับถอยหลังอีก 50 สัปดาห์ หนังรอมคอมจะล้อมคุณด้วยเสียงฮา จนพาให้ตกหลุมรักอีกครั้ง! เมื่อ GDH จับมือกับ Sony Pictures International Productions ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงภาพยนตร์รักแห่งปี “50 First Date” (Working Title) ฉบับเดทใหม่ โดยสร้างจากภาพยนตร์เวอร์ชันฮอลลีวูด ว่าด้วยการเริ่มต้นครั้งใหม่กับเธอคนเดิมไปทุกๆ วัน สู่การสร้างสรรค์ใหม่ บทภาพยนตร์ใหม่ ในบริบทใหม่
นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ พระเอกเจ้าบทบาท โคจรมาประกบคู่เป็นครั้งแรกกับ มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ ศิลปินชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงในวงการ KPOP ในนามวง i-dle ร่วมด้วยนักแสดงที่เสิร์ฟความสนุกครบรสอย่าง เกียรติ กิจเจริญ, เบิ้ล ปทุมราช, วิเวียน ทิพากร ไชยประสิทธิ์ และอีกมากมาย ผ่านฝีมือของผู้กำกับแนวโรแมนติกคอมเมดี้ เมษ ธราธร จาก อ้ายคนหล่อลวง และ ไอฟาย..แต๊งกิ้ว..เลิฟยู้ โปรดิวซ์โดย วัน วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ และ เมษ ธราธร Executive Producer โดย เก้ง จิระ มะลิกุล
เตรียมออกเดทครั้งใหม่ ไปกับ “50 First Date” (Working Title) ปลายปี 2026 ในโรงภาพยนตร์