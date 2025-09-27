SuperThai ปล่อยซิงเกิลใหม่ “Heartbreaker” เพลงอกหัก ที่ฟังแล้วไม่หักอก!

4 หนุ่ม SuperThai อย่าง “นินจา, พีนัท, เพลงไท และ ธาดาลี” เดบิวต์เขย่าวงการ T-POP ด้วยสองซิงเกิลเต้นไฟลุกที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ และเรียกกระแสได้อย่างถล่มทลายจากเหล่า CUBBIES (ชื่อแฟนด้อม) และสาวก T-POP ทั้ง “GENERATE” เพลงพรีเดบิวต์ที่โชว์ความสามารถของสมาชิกแบบจัดเต็ม และ “Run The Show” เพลงเดบิวต์ที่มียอดวิวทะลุล้านอย่างรวดเร็ว
ล่าสุดถึงคิวของซิงเกิลที่ 3 อย่าง “Heartbreaker” เพลงอกหัก ฟังแล้วไม่หักอก! เพลงจังหวะสนุกที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์รักแบบกล้าเสี่ยง กล้าเจ็บ และกล้าตกหลุมรักอย่างไม่ลังเล แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายอาจเป็นคนทำลายหัวใจก็ตาม เนื้อเพลงบอกถึงความรู้สึกของการมอบหัวใจให้ใครบางคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และวิงวอนให้ความรักครั้งนี้ไม่จบลงด้วยความเจ็บปวด เพลงนี้มาในแนวดนตรี Blues ผสมผสานกับซาวด์ Synth สุดเท่ สไตล์เรโทร-ฟิวเจอริสติก และจังหวะ Funk ที่มีชีวิตชีวา กลายเป็นเพลงฟีลกู๊ดสนุกๆ ที่ทำให้ผู้ฟังอยากลุกขึ้นมาโยกตามตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยิน ความโดดเด่นของซิงเกิลนี้ไม่ได้มีแค่ในด้านดนตรีเท่านั้น แต่ยังเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 4 สมาชิกของ SuperThai มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการออกแบบท่าเต้น โดยท่าเต้นส่วนใหญ่ในเพลงนี้เป็นผลงานที่สมาชิกวงได้ร่วมกันคิดและสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง
โดย 4 หนุ่ม SuperThai เผยว่า “หลังจากที่ปล่อย 2 เพลงก่อนหน้านี้ออกมา พวกเราได้รับกระแสตอบรับที่ดีจาก CUBBIES และแฟนเพลงที-ป็อป ขอบคุณที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับ เพลง Heartbreaker เป็นอีกเพลงที่พวกเราตั้งใจให้เป็นเหมือนคำเชิญชวนจากพวกเราที่อยากให้ทุกคนมาร่วมผจญภัยในโลกของความรักไปด้วยกัน ถึงแม้จะรู้ว่าเสี่ยง แต่ก็ยังอยากรักให้สุดหัวใจ และแน่นอนว่าจะมีแดนซ์ชาเลนจ์ออกมาให้ทุกคนได้เต้นตามกันด้วย ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ”
สามารถฟังเพลง Heartbreaker พร้อมชม MV ได้แล้วที่ YouTube : SuperThai_Official รวมถึงทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และสามารถติดทุกความเคลื่อนไหวของ SuperThai ผ่านช่องทางออฟฟิศเชียล