"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ซีรีส์ Tempest จุดชนวนเดือดคนจีน จากบทพูด ‘จีนชอบทำสงคราม’

ซีรีส์เกาหลี Tempest ที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดัง จวน จีฮยอน กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีน หลังออกอากาศตอนที่ 4 ซึ่งมีบทพูดยุยงว่า “ทำไมจีนถึงชอบทำสงคราม?” ส่งผลให้ผู้ชมชาวจีนจำนวนมากวิจารณ์ว่าเป็นการ “ดูหมิ่นจีน” และ “บิดเบือนความจริง”
จวน จีฮยอน ซึ่งเคยมีฐานแฟนคลับมหาศาลในจีนจากผลงานดัง My Sassy Girl และ My Love From the Star ถูกมองว่า “ทรยศ” ต่อแฟน ๆ หลังสวมบทนักการทูตสาว “ซอ มุนจู” ที่พูดประโยคอื้อฉาวดังกล่าว หลายคนแสดงความผิดหวังรุนแรง บางคนบอกว่า “จีนรักสันติ ไม่ใช่สงคราม นี่คือการใส่ร้าย” อีกคนแสดงความเห็นว่า “ถ้าจีนชอบสงครามจริง คุณคงไม่มีโอกาสมายืนถ่ายละครอยู่ตรงนี้”
กระแสดราม่าลุกลามเมื่อซีรีส์ใส่ฉากที่อ้างว่าเป็นเมืองดาเหลียน แต่กลับถ่ายทำในฮ่องกง ซึ่งมีป้ายร้านเป็นตัวอักษรจีนดั้งเดิม และยังตกแต่งด้วยบรรยากาศมืดหม่น ทำให้ถูกวิจารณ์ว่า “จงใจทำให้เมืองจีนดูแย่” ผู้ชมบางรายตั้งคำถามว่า “ถ้าจะบอกว่าเป็นดาเหลียน ทำไมไม่ถ่ายในดาเหลียนจริง ๆ ?”
ภาพเปรียบเทียบเมืองดาเหลียนจริง ๆ ที่มีทิวทัศน์งดงามติดชายฝั่ง ถูกแชร์ในโซเชียลเพื่อโต้กลับมุมมองเชิงลบของละคร
จนถึงขณะนี้ ทีมผู้สร้างและจวน จีฮยอนยังไม่มีแถลงการณ์ใด ๆ ต่อเสียงวิจารณ์ แต่กระแสโจมตีในเว่ยป๋อทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แฟนบางคนกล่าวว่า “นี่อาจทำลายอาชีพของเธอในตลาดจีน” ขณะที่อีกเสียงสะท้อนว่า “ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่การดูหมิ่นจีน แล้วจะเรียกว่าอะไร”
ซีรีส์เกาหลี Tempest ออกอากาศครั้งแรก 10 กันยายน 2025 กำกับโดย คิม ฮีวอน และนำแสดงโดย จอน จีฮยอน เล่าถึง “ซอ มุนจู” นักการทูตสาวมากความสามารถ ที่ต้องเข้าไปสืบหาความจริงเบื้องหลัง เหตุโจมตีปริศนาที่คร่าชีวิตผู้คน และยังสั่นคลอนเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีทั้งภูมิภาค
บรรยากาศของเรื่องเต็มไปด้วย การทูตระหว่างประเทศ การเมือง และภัยความมั่นคง ที่เกี่ยวพันกับประเทศมหาอำนาจ โดยตัวละครเอกต้องใช้ทั้งไหวพริบ ความกล้า และความจริงใจเพื่อคลี่คลายวิกฤตที่อาจนำไปสู่สงคราม