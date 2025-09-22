xs
xsm
sm
md
lg

"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ซีรีส์ Tempest จุดชนวนเดือดคนจีน จากบทพูด ‘จีนชอบทำสงคราม’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซีรีส์เกาหลี Tempest ที่นำแสดงโดยนักแสดงชื่อดัง จวน จีฮยอน กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์จีน หลังออกอากาศตอนที่ 4 ซึ่งมีบทพูดยุยงว่า “ทำไมจีนถึงชอบทำสงคราม?” ส่งผลให้ผู้ชมชาวจีนจำนวนมากวิจารณ์ว่าเป็นการ “ดูหมิ่นจีน” และ “บิดเบือนความจริง”

จวน จีฮยอน ซึ่งเคยมีฐานแฟนคลับมหาศาลในจีนจากผลงานดัง My Sassy Girl และ My Love From the Star ถูกมองว่า “ทรยศ” ต่อแฟน ๆ หลังสวมบทนักการทูตสาว “ซอ มุนจู” ที่พูดประโยคอื้อฉาวดังกล่าว หลายคนแสดงความผิดหวังรุนแรง บางคนบอกว่า “จีนรักสันติ ไม่ใช่สงคราม นี่คือการใส่ร้าย” อีกคนแสดงความเห็นว่า “ถ้าจีนชอบสงครามจริง คุณคงไม่มีโอกาสมายืนถ่ายละครอยู่ตรงนี้”


กระแสดราม่าลุกลามเมื่อซีรีส์ใส่ฉากที่อ้างว่าเป็นเมืองดาเหลียน แต่กลับถ่ายทำในฮ่องกง ซึ่งมีป้ายร้านเป็นตัวอักษรจีนดั้งเดิม และยังตกแต่งด้วยบรรยากาศมืดหม่น ทำให้ถูกวิจารณ์ว่า “จงใจทำให้เมืองจีนดูแย่” ผู้ชมบางรายตั้งคำถามว่า “ถ้าจะบอกว่าเป็นดาเหลียน ทำไมไม่ถ่ายในดาเหลียนจริง ๆ ?”

ภาพเปรียบเทียบเมืองดาเหลียนจริง ๆ ที่มีทิวทัศน์งดงามติดชายฝั่ง ถูกแชร์ในโซเชียลเพื่อโต้กลับมุมมองเชิงลบของละคร


จนถึงขณะนี้ ทีมผู้สร้างและจวน จีฮยอนยังไม่มีแถลงการณ์ใด ๆ ต่อเสียงวิจารณ์ แต่กระแสโจมตีในเว่ยป๋อทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ แฟนบางคนกล่าวว่า “นี่อาจทำลายอาชีพของเธอในตลาดจีน” ขณะที่อีกเสียงสะท้อนว่า “ถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่การดูหมิ่นจีน แล้วจะเรียกว่าอะไร”

ซีรีส์เกาหลี Tempest ออกอากาศครั้งแรก 10 กันยายน 2025 กำกับโดย คิม ฮีวอน และนำแสดงโดย จอน จีฮยอน เล่าถึง “ซอ มุนจู” นักการทูตสาวมากความสามารถ ที่ต้องเข้าไปสืบหาความจริงเบื้องหลัง เหตุโจมตีปริศนาที่คร่าชีวิตผู้คน และยังสั่นคลอนเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีทั้งภูมิภาค

บรรยากาศของเรื่องเต็มไปด้วย การทูตระหว่างประเทศ การเมือง และภัยความมั่นคง ที่เกี่ยวพันกับประเทศมหาอำนาจ โดยตัวละครเอกต้องใช้ทั้งไหวพริบ ความกล้า และความจริงใจเพื่อคลี่คลายวิกฤตที่อาจนำไปสู่สงคราม




"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ซีรีส์ Tempest จุดชนวนเดือดคนจีน จากบทพูด ‘จีนชอบทำสงคราม’
"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ซีรีส์ Tempest จุดชนวนเดือดคนจีน จากบทพูด ‘จีนชอบทำสงคราม’
"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ซีรีส์ Tempest จุดชนวนเดือดคนจีน จากบทพูด ‘จีนชอบทำสงคราม’
"จอนจีฮยอน" งานเข้า! ซีรีส์ Tempest จุดชนวนเดือดคนจีน จากบทพูด ‘จีนชอบทำสงคราม’
กำลังโหลดความคิดเห็น