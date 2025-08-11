ดาราสาว “รยูฮเยยอง” จาก Reply 1988 กลายเป็นนักแสดงเกาหลีที่ถูกเกลียดที่สุดในจีน – เพียงเพราะรูปถ่ายแค่ 2 ใบ!

รยูฮเยยอง นักแสดงสาวผู้รับบท “ซองโบรา” สาวปากร้ายแต่ใจดีในซีรีส์ Reply 1988 ต้องเผชิญกระแสโจมตีรุนแรงในโลกออนไลน์จีน หลังเดินทางไปเซี่ยงไฮ้และโพสต์ภาพถ่ายลงโซเชียลส่วนตัว
โดยมี 2 ภาพที่จุดชนวนความไม่พอใจอย่างหนัก คือ ภาพคนส่งอาหารนอนฟุบอยู่บนมอเตอร์ไซค์ และภาพขวดพลาสติกเปล่าถูกทิ้งในกระถางต้นไม้
แม้โพสต์จะไม่มีคำบรรยาย แต่ชาวเน็ตจีนจำนวนมากมองว่าเป็นการล้อเลียนสภาพชีวิตในเซี่ยงไฮ้ พร้อมตั้งคำถามถึงเจตนา และวิจารณ์ว่าเป็นการขาดความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรมและความเห็นอกเห็นใจต่อคนท้องถิ่น ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเป็นเพียงภาพชีวิตประจำวันทั่วไปและไม่ควรตีความเกินจริง
ความเห็นในโลกออนไลน์มีตั้งแต่การตั้งคำถามว่า “โพสต์ทำไม? คิดว่าประเทศตัวเองสะอาดและเจริญกว่าหรือไง?” ไปจนถึงวิจารณ์เรื่องมารยาทว่า “ถ่ายคนหลับต้องขออนุญาตเขาก่อนไหม?” บางคนยอมรับว่าไม่ชอบตัวละครของเธอใน Reply 1988 อยู่แล้ว และยิ่งไม่ชอบตัวจริงเมื่อเห็นภาพนี้ ขณะที่อีกหลายเสียงชี้ว่ามีวิวสวย ๆ ในเซี่ยงไฮ้มากมายแต่กลับเลือกถ่ายภาพลักษณะนี้ และยังตั้งข้อสังเกตว่างานส่งอาหารนั้นเหนื่อยและถูกจับตามองตลอด เวลาพักมีน้อย ทำไมจึงเลือกถ่ายตอนคนทำงานอยู่ในสภาพอ่อนล้า
ท่ามกลางกระแสโจมตี รยูฮเยยองลบโพสต์ดังกล่าวออกทั้งหมด แต่กระแสวิจารณ์ยังไม่จบ หลายคนเรียกร้องให้เธอออกมาขอโทษหรืออธิบายเจตนาให้ชัดเจน โดยย้ำว่าฐานะคนดังควรระมัดระวังต่อความรู้สึกของผู้ชมต่างประเทศมากกว่านี้
รยูฮเยยอง เกิดปี 1991 จบการศึกษาจากภาควิชาภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยคอนกุก ก่อนโด่งดังเคยผ่านงานภาพยนตร์อินดี้และหนังสั้นหลายเรื่อง บท “ซองโบรา” ใน Reply 1988 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพ จนคว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานแบคซังครั้งที่ 52 และต่อมาได้แสดงหลากหลายบทบาทเพื่อขยายขอบเขตการแสดง
นอกจากงานแสดง เธอยังเป็นนางแบบแฟชั่น ด้วยรอยยิ้มสดใสและเอกลักษณ์เฉพาะตัว เธอเป็นหนึ่งในคนดังที่ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างสงบ ห่างไกลข่าวฉาวและข่าวลือเรื่องความรัก โดยโซเชียลมีเดียของเธอมักจะโพสต์เกี่ยวกับงานและชีวิตประจำวันเท่านั้น