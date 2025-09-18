Sawasdee DC Thai Festival 2025 เฉลิมฉลองชุมชนไทยในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริม “Best of Thailand”

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชนและกลุ่มผู้นำทางความคิดในสหรัฐอเมริกา เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลไทย Sawasdee DC Thai Festival 2025
“ดร. สุริยา จินดาวงษ์” เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นเจ้าภาพจัดงานประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลไทย Sawasdee DC Thai Festival 2025 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘ บริเวณ the National Mall ระหว่าง 4th Street NW และ 7th Street NW โดยสื่อมวลชนทั้งจากสำนักขาว และกลุ่ม content creator และ influencer เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและเน้นย้ำว่า งานสวัสดี ดีซี เน้นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวัฒนธรรมของไทยสู่ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยงานนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมของไทย แต่ยังเป็นสะพานที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองบทบาทสำคัญของชุมชนไทย-อเมริกันในสหรัฐฯ อีกด้วย
งานสวัสดี ดีซี ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม “Best of Thailand” มุ่งนำเสนอความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมไทยจากทุกภูมิภาค รวมทั้งนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืนของไทย โดยภายในงานมีการแสดงจากศิลปินไทย รุ่นใหม่ (T-Pop) การสาธิตมวยไทยโดยนักมวยไทยชื่อดังระดับโลก “บัวขาว บัญชาเมฆ” ตลอดจนการนำเสนออาหารไทย งานหัตถกรรม นิทรรศการ Wellness Pavilion เส้นทางสุขภาพผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมทั้งการสาธิตนวดแผนไทย ซึ่งองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณหุ้นส่วนในการจัดงาน รวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมร้านอาหารไทยในสหรัฐฯ (TRAA) NVA Thai Market ภาคเอกชนไทยทั้งจากประเทศไทยและในสหรัฐฯ อาทิ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้านอาหารเครือ Sisters ร้านอาหารเครือ Pattana และร้านอาหาร Kontiki Wine and Raw Bar Miss Universe Thailand บริษัทคิดลึก Smooth Groove Chicago บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการเปิดตัวเว็ปไซด์ sawasdeedc.com เพื่อประชาสัมพันธ์งานแก่ผู้คนทั่วไปทางอินเตอร์เนต การรำมโนราห์ การสาธิตการนวดไทย มวยไทย การแสดงชุดผ้าไหม การนำเสนอนิทรรศการ “เสน่ห์ข้าวไทย” โดยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ การสาธิตการประกอบอาหารจากร้าน Tikki (Pattana group) และการจัดให้สื่อได้ชิมอาหารไทยจาก NVA Thai Market ร้าน Sisters Restaurant และ แม่ครัวจากทำเนียบเอกอัครราชทูต