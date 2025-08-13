ใครทันบ้างยกมือ? AOL ยักษ์ใหญ่สหรัฐฯประกาศยกเลิกบริการอินเตอร์เน็ตแบบต่อโมเด็มที่เคยเฟื่องฟูสุดขีดยุค 90

เอเจนซีส์ – บริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ AOL ล่าสุดประกาศการยกเลิกให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบต่อโมเด็ม V.90 ทั่วสหรัฐฯหลังจากที่เคยบูมสุดขีดในยุค 90 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดที่มีโอกาสเห็นอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมแล้ว
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอังคาร(12 ส.ค)ว่า การให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบต่อโมเด็มทั่วไปที่รู้จักในชื่อโมเด็ม V.90 จากบริษัท AOL จะยุติทั้งหมดทั่วอเมริกาตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย เป็นต้นไป
ซึ่งปัจจุบันนี้ AOL ให้บริการอินเตอร์เน็ตต่อโมเด็ม V.90 แบบต่อเข้าโทรศัพท์บ้านนี้เฉพาะในสหรัฐฯและแคนาดา เป็นการยกเลิกภายในสหรัฐฯหลังเปิดให้บริการมานานถึง 30 ปีโด่งดังบูมสุดขีดในยุค 90
อ้างอิงจากการประเมินของรัฐบาลสหรัฐฯพบว่ามีผู้ใช้ไม่ถึง 300,000 คนในอเมริกาที่ยังคงใช้อินเตอร์เนตแบบต่อโมเด็มอยู่เมื่อเปรียบเทียบกว่า 300 ล้านคนที่ใช้บริการอินเตอร์เนตบรอดแบรนด์อย่างแพร่หลาย
บริษัท AOL ยักษ์ใหญ่ทางโทรคมนาคมของสหรัฐฯกล่าวผ่านการแจ้งเตือนไปยังลูกค้าของตัวเองทั้งในสหรัฐฯและแคนาดาในวันศุกร์(8)ว่า “AOL ประเมินเสมอต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของตัวเองและตัดสินใจยุติการบริการอินเตอร์เนตแบบหมุนโทรศัพท์”
ในการแจ้งลูกค้า AOL ยืนยันว่า บริการอินเตอร์เน็ตแบบหมุนโทรศัพท์จะไม่ปรากฎอยู่อีกต่อไปในวันที่ 30 ก.ยที่จะถึง
สตีฟ เคส (Steve Case) ผู้ก่อตั้งร่วมบริษัท AOL ซึ่งทำหน้าที่ดูแลการเติบโตของบริษัทในยุค 90 กล่าวว่า “ขอขอบคุณต่อความทรงจำ RIP”
สื่ออังกฤษรายงานว่า AOL ขึ้นชื่อเป็นที่จดจำในการส่งทั้งฟรีฟลอปปี้ดิสค์หรือซีดีไปให้ลูกค้าเพื่อให้ทดลองการบริการอินเตอร์เน็ตและในจุดหนึ่งสามารถอ้างได้ว่า ชาวอเมริกันใช้เวลาเกือบ 40% ไปกับบริการของ AOL
การเข้ามาแทนที่ของอินเตอร์เนตบรอดแบนด์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่งผลทำให้บริการอินเตอร์เนตแบบต่อผ่านโมเด็ม V.90 นี้เริ่มหมดไปตั้งแต่ช่วงต้นปี 2003 โดยวอลสตรีทเจอร์นัลในเวลานั้นถึงกับจั่วหัวประกาศว่า “ถือเป็นทางการแล้ว อินเตอร์เน็ตแบบหมุนโทรศัพท์ตายแล้ว”