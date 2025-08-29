ศิลปินตัวจริง โก๊ะตี๋ ซุ่มมโนราห์เพียง 1 ชั่วโมง เข้าฉากปะทะครูไข่เหลี้ยมครูมโนราห์ชื่อดัง งัดภูมิ   “ลิเกเก่า” เทคเดียวผ่านฉลุย ใน ภ. ซีรีส์ “คู่เตะแข้งบิน”

“โก๊ะตี๋ ชัยกฤต อ่อนละม้าย” ศิลปินนักแสดงชื่อดัง เปิดประสบการณ์เรียน “รำมโนราห์” อย่างจริงจังกับ “ครูไข่เหลี้ยม” ครูผู้เชี่ยวชาญศิลปะการแสดงพื้นบ้านชื่อดังของ จ.นครศรีธรรมราชเผยแรงบันดาลใจอยากสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย และส่งต่อคุณค่าศิลปะให้เข้าถึงผู้ชมทุกวัย
การเรียนรำมโนราห์ครั้งนี้ ครูไข่เหลี้ยมถ่ายทอดทั้ง “แก่น” และ “กิริยา” ของมโนราห์ ตั้งแต่ความเคารพครูบาอาจารย์ ขั้นตอนพิธีไหว้ครู จังหวะและท่วงท่าพื้นฐาน ไปจนถึงรายละเอียดการวางมือ ปลายเท้า ลมหายใจ และสมาธิในขณะรำ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ “จิตวิญญาณ” ของศิลปะ ไม่ใช่เพียงจำท่าเท่านั้น และเพราะด้วยความเป็นลิเกเก่าของ โก๊ะตี๋ ทำให้เขาใช้เวลาในการเรียนจริงจังเพียง 1 ชั่วโมง ก็สามารถร่ายรำมโนราห์ออกมาได้อย่างชดช้อยสวยงาม จนครูไข่เหลี้ยมถึงกับปรบมือให้กับลูกศิษย์คนนี้
โก๊ะตี๋ กล่าวว่า “การก้าวจากเวทีบันเทิงสู่เวทีศิลป์พื้นบ้านเป็นความท้าทายใหม่ๆ ต้องอาศัยวินัย ความอดทน และความตั้งใจจริง แต่กลับทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งในความงามและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น ผมตั้งใจมาก ที่จะใช้พลังของสื่อและฐานแฟนคลับเพื่อชวนสังคมหันมาสนใจมโนราห์มากขึ้น เมื่อได้มาร่วมแสดงในซีรีส์ “คู่เตะแข้งบิน” ที่มีเรื่องราวในภาคใต้ เราเป็นน้องของครูสอนมโนราห์ คือ มโนราห์ไข่เหลี้ยม เราก็ต้องรำเป็นใช่มั้ย ก็เลยถือโอกาสเรียนเลย ซึ่งปรากฏว่าทุกท่วงท่าการรำ มีความคล้ายคลึงกับลิเกมากๆ ไม่ว่าจะจีบ จะรำ เพียงแต่จะต้องวาดแขน การจีบ การวางมืออีกแบบตัวผมเนี่ยชอบมากๆ และที่สำคัญผมถ่ายฉากรำนี้เพียง เทคเดียวผ่านเลย ซึ่งก็ตะลึงกับตัวเองเหมือนกันครับ”
ด้านครูไข่เหลี้ยม (คุณภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์)กล่าวว่า “การมีบุคคลสาธารณะเข้ามาเรียนรู้และสื่อสารอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและสังคมวงกว้าง ที่สำคัญคือการรักษามาตรฐานทางศิลป์ ความถูกต้องของแบบแผน และการเคารพรากเหง้าทางวัฒนธรรมควบคู่กันไปด้วยครับ ซึ่งผมก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสสอนคุณโก๊ะตี๋ ซึ่งเป็นคนที่เก่งมากๆ และมีพรสวรรค์ด้านศิลปะทุกรูปแบบจริงๆครับคนนี้ ”
โดยฉากการรำมโนราห์ ของ โก๊ะตี๋ ปะทะ ครูไข่เหลี้ยม นี้ จะออนแอร์ในคืนวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 22.25-23.25 น. ทาง ช่อง 3HD “คู่เตะแข้งบิน” ภาพยนตร์ซีรี่ส์ เรื่องราวของเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ที่กล้าจะก้าวเพื่อไปตามหาและคว้าความฝันในกีฬาฟุตบอลที่เขารัก กำกับโดย บอมบ์ อัศจรรย์ สัตโกวิท ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยฝากผลงานเด่นอย่าง “ถอดรหัสวิญญาณ” และ “มึง กู เพื่อนกันจนวันตาย” โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เป็นกองหลังผลักดันให้เกิดการสร้างซีรีส์สร้างสรรค์สังคม แนว Sport and Inspiration
นำแสดงโดย โก๊ะตี๋ ชัยกฤต อ่อนละม้าย ที่รับบทเป็นโค้ชดำ ผู้ที่จะผลักดันและสานความฝันของเด็กๆให้เป็นเรื่องจริง นอกจากนี้ ยังรวมดาราอีกมายมาย อาทิ จิ้ม ชวนชื่น, ต็อก ศุภกร,จุ๊บแจง ชาลีจังหาญ,เอ-วีระชัย หัตถโกวิท, อาเกรียง-พันธมิตร,สนธยา ชิดมณี,แจ็ค ไอเฟล ,ปู-ปริศนา ,โก้-ธีระศักดิ์ ,คุณภูมิพัฒน์ อนุวัฒนวงศ์ และยังได้รับเกียรติจาก “โจนาธาร เข็มดี” กองหลังทีมชาติไทยจากสโมสร Ratchaburi FC พร้อมดาวเด่นจากทีมบอลเยาวชนทั่วประเทศมาร่วมแสดงอาทิ วีเซนเต้-จรัสรวี วุฒิเจริญสุข รับบทพลุ (นักฟุตบอลเยาวชน ทีม การท่าเรือ) ,อิท- ขจรศักดิ์ สักกะณรงค์(นักฟุตบอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี), พีค-พิชญะ ชัยวรางกุล นักฟุตบอลเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมทีมชาติไทย U17, สแนค-ธีรเดช ชนะสุวรรณดำรง ฯลฯ และนางเอกดาวรุ่งหน้าใหม่ ไข่มุก-ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
ออกอากาศทุกวันศุกร์ ในเวลา 22.25- 23.25 น. ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus