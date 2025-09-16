“อนยู” เสิร์ฟความฟินเกินร้อย(%) เจอแฟนไทยในรอบ 8 ปี น่ารักเกินล้าน! เขียนข้อความภาษาไทยสุดซึ้ง!

แสนดี และอบอุ่นไม่เปลี่ยน! “อนยู” (ONEW) หนุ่มเสียงละมุนแห่งวง SHINee กลับมาเจอแฟนๆ ชาวไทยอีกครั้งในรอบ 8 ปี กับคอนเสิร์ต “2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN BANGKOK” เมื่อวันที่ 13 กันยายน ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
ทันทีที่อนยูปรากฏตัว เสียงกรี๊ดจาก JJINGGU (ชื่อแฟนคลับของอนยู) และ SHINee World ก็ดังสนั่น เหมือนความคิดถึงที่อัดแน่นมาตลอด 8 ปีถูกปลดปล่อยออกมาในคืนเดียว อนยูเปิดเวทีด้วย 4 เพลงรวด ได้แก่ ‘PERCENT (%)’ , ‘No Parachute’ , ‘여우비’(Yeowoobi) , ‘Far Away’ ก่อนจะเบรกเวทีทักทายแฟนๆ ในฮอลล์ พร้อมเติมพลังด้วยเสียงเชียร์ของทุกคน เขายิ้มออกมาด้วยความสดใส และบอกว่าวันนี้มีความสุขมาก อยากให้แฟนๆ ค่อยๆ เพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสุขไปด้วยกันจนเกิน 100% จึงตั้งใจทำโชว์ให้ออกมาให้ทุกคนประทับใจ เลือกเซตลิสต์มาโชว์แบบจัดเต็ม ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องระดับโวคอลตัวท็อปที่ทั้งนุ่มละมุน ทรงพลัง และสะกดใจทั้งฮอลล์ อาทิ ‘Conversation’ , ‘Paradise’ , ‘Winner’, ‘또각또각’ , ‘에필로그’ , ‘Silky’ , ‘Sunshine’ , ‘매력 (beat drum)’ , ‘Expectations’ , ‘Caffeine’ , ‘Happy Birthday’ ฯลฯ และแน่นอนว่าไม่ได้มาแค่ร้องเพลงให้ฟังเฉยๆ เพราะหนุ่มอนยูยังขยันแจกความน่ารัก ทั้งรอยยิ้ม ขี้เล่น แถมยิงมุกเด็ดอย่างวลีภาษาไทย “อาจจะยังน้า!” มาหยอกแฟนๆ ใจแทบละลายยกฮอลล์
ความฟินยังไม่หมด! เพราะอนยูเดินลงมาทักทายแฟนๆ อย่างใกล้ชิดทุกโซน ส่งรอยยิ้ม เติมเต็มความสุขกันแบบไม่มีพัก ขณะที่ฝั่งแฟนคลับก็เสิร์ฟความสุขให้ศิลปินฉ่ำใจไม่แพ้กัน จัด FAN PROJECT มาสู้แบบจัดเต็ม ทั้งเปิดไฟแฟลชมือถือในเพลง Epilogue , แท็กทีมกันใส่เฮดแบนด์หูกระต่ายในเพลง ‘ANIMALS’ แปรอักษรจากกล่องไฟเป็นรูปหัวใจสีน้ำเงินและคำว่า 유 (ยู) ในเพลง ‘밤과 별의 노래 (Starry Night)’ และช่วง Photo Time ทุกคนพร้อมใจกันชูป้ายข้อความสุดซึ้งว่า “오늘도 내 마음은 온유해요” (วันนี้หัวใจเราก็อบอุ่น(อนยู)เหมือนเคย) แต่ที่ทำเอาแฟนๆ ปลื้มน้ำตาซึมคงหนีไม่พ้นโมเมนต์ส่งท้ายที่อนยูเขียนข้อความด้วยลายมือตัวเองเป็นภาษาไทยว่า “ฉันจะจดจำวันที่เราหัวเราะและร้องเพลงด้วยกันตลอดไป!” เพียงประโยคสั้นๆ แต่กลับทัชใจแฟนๆ อย่างมาก เรียกได้ว่าการกลับมาของอนยูในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การชดเชยความคิดถึงตลอด 8 ปีที่ผ่านมา แต่คือการเติมเต็มหัวใจของกันและกันในแบบฉบับของ “อนยู...หัวใจของแฟนคลับ” และแฟนคลับหัวใจของ “อนยู” ตลอดไป!!