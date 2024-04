SABUY เพิ่มทุนขาย PP หนุน "Lightnet" ถือหุ้นใหญ่ 40.38%

"สบาย เทคโนโลยี" ออกหุ้นเพิ่มทุนขาย 2,510 ล้านหุ้น พาร์ 1.00 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด 3 ราย "Lightnet-อานนท์ชัย วีรประวัติ-Hiwell" จำนวน 1,300 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิ SABUY-W3 จำนวน 1,210 ล้านหุ้น คาดได้เงินทั้งสิ้นรวม 6,620 ล้านบาท เตรียมใช้คืนหนี้ครบกำหนดชำระปี 2567-2573

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,510 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,061,370,366 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,571,370,366 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 2,510 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 1,300 ล้านหุ้น และรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SABUY-W3 จำนวน 1,210 ล้านหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้น PP นั้น กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,200 ล้านหุ้น ให้แก่ Lightnet Pte. Ltd และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ให้แก่นายอานนท์ชัย วีรประวัติ ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 หรือ 8.10% ของ SABUYขณะที่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือวอร์แรนต์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ SABUY-W3 มีราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1.00 หน่วยวอร์แรนต์ต่อ 1.00 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น อายุวอร์แรนต์ 5 ปี ซึ่งผู้ได้รับจัดสรรประกอบด้วย Lightnet Pte. Ltd. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร 800 ล้านหน่วย นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 60 ล้านหน่วย และ Hiwell Global Co., Ltd จำนวน 350 ล้านหน่วยโดยภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ดังกล่าว Lightnet Pte. Ltd. จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SABUY หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่ 40.38% ส่งผลให้ Lightnet Pte.Ltd. จะถือหุ้นในสัดส่วนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ 25.00% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยเตรียมขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)ทังนี้ SABUY คาดว่ารายการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวสำหรับ Lightnet เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการเงินอยู่หลายประเทศทั่วโลก โดย Lightnet เน้นการให้บริการเครือข่ายการชำระเงินและโอนเงินระหว่างประเทศ และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 Lightnet มีผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญคือนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ และนายตฤบดี อรุณานนท์ชัย ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 69.54% และ 12.09% ใน Lightnet ตามลำดับส่วนนายอานนท์ชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วน 8.10% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ขณะที่ Hiwell เป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศจาก Republic of Seychelles โดยมี Lok Teng Teng Dorothy นักธุรกิจชาวสิงคโปร์เป็นกรรมการและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (100 percent Ultimate Control) ใน Hiwellสำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนขายหุ้น PP ครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 2,990 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิ SABUY-W3 ทั้งจำนวน 3,630 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 6,620 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนหนี้ตามตัวแลกเงิน และ/หรือสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ช่วงปี 2567-2573โดย SABUY เรียกประชุมผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.และกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)