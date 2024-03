“BANOBAGI” ครองแชมป์ 5 ปีซ้อน การันตีที่สุดของมาสก์หน้า คว้ารางวัล “HWB Awards 2020 – 2024” จาก Watsons

ตอกย้ำความเป็นมาสก์หน้าอันดับหนึ่งตัวจริงที่ครองใจคนไทย กับ BANOBAGI “มาสก์คุณหมอ” มาสก์หน้าขายดีที่คว้ารางวัล “Watsons Health Wellness & Beauty Awards" (HWB Awards) ถึง 5 ปีซ้อน ในปี 2020 – 2024 พร้อมกับ “สลีปปิ้งมาสก์คุณหมอ” ที่ขึ้นแท่นสินค้าขายดีติดต่อกันถึง 2 ปี การันตีความปังให้กับแบรนด์ฯ แบบดับเบิ้ลโดยคุณมดดำ คชาภา ตันเจริญ Brand Ambassador ของแบรนด์ BANOBAGI พร้อมด้วย คุณยศพร สุวรรณวิเชียร CEO บริษัท บียอนด์ บิวตี้ เทรด จำกัด (ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BANOBAGI) ได้เข้ารับรางวัล “HWB Awards" ซึ่งเป็นรางวัลที่เปรียบเสมือนกับออสการ์แห่งวงการบิวตี้ เพราะมาจากการตอบรับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่วัดจากมาตรฐานความนิยม และการสร้างยอดขายที่ดีที่สุดในทุกช่องทางของร้าน Watsons รางวัล “HWB Awards” จึงสามารถการันตีได้ถึงคุณภาพ ความเชื่อมั่น และความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าภายใต้แบรนด์ของ BANOBAGI ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยคุณภาพและความนิยมที่มีต่อมาสก์บาโนบากิ ทำให้ผลิตภัณฑ์ BANOBAGI Vita Genic Jelly Mask หรือ #มาสก์คุณหมอ คว้ารางวัล Best Selling Facial Mask มาถึง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2020-2024 และผลิตภัณฑ์ BANOBAGI Final Sleeping Mask หรือ #สลีปปิ้งมาสก์คุณหมอ คว้ารางวัล Best Selling Sleeping Mask ติดต่อกันถึง 2 ปีซ้อน ในปี 2023-2024 ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาได้ตั้งแต่ปีแรกที่วางจำหน่ายในร้าน Watsonsและล่าสุด ในปี 2024 นี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล “HWB Awards” ได้แก่- ผลิตภัณฑ์ Vita Genic Jelly Mask สูตร Acne กับรางวัล Best Selling Facial Sheet Mask 2024- ผลิตภัณฑ์ Final Sleeping Mask สูตร Caffeine กับรางวัล Best Selling Sleeping Mask 2024BANOBAGI มาสก์หน้าเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะ ที่คิดค้นสูตรโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาโนบากิ ประเทศเกาหลี การันตีได้ถึงคุณภาพ ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเป็นตัวช่วยที่ดีให้ผิวได้รับการบำรุงอย่างล้ำลึก ไม่มีสารระคายเคือง ไม่ผสมซิลิโคน แอลกอฮอล์ พาราเบน และน้ำหอม อ่อนโยน สามารถมาสก์ได้ทุกวัน ซึ่งผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายหรือคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ มาพร้อมกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก ส่งตรงจากประเทศเกาหลี 100%สำหรับสินค้าของ BABOBAGI จะมีจำหน่ายที่ร้าน Watsons ทั่วประเทศ พร้อมทั้งช่องทาง Watsons Online : https://bit.ly/32636ZL