“อีจงซ็อก” บอกเหตุผลทำไมรับเล่นซีรีส์ “Big Mouth”

Big Mouth เล่าเรื่องของทนายความชั้นปลายแถว ที่ว่าความชนะแค่ 10 % ชื่อ พัคชางโฮ (รับบทโดย อีจงซ็อก) ที่อยู่ๆ ก็ได้รับคดีฆาตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเพียงชั่วข้ามคืน เขาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักต้มตุ๋นที่มีฉายาว่า “Big Mouse” และเพื่อเอาตัวรอด และปกป้องครอบครัว เขาจำเป็นต้องเปิดโปงการคอรัปชั่นของคนในสังคมชั้นสูงอีจงซ็อก ได้พูดถึงเหตุผลที่เขาตัดสินใจแสดงในเรื่องนี้ว่า “ผมสนิทกับผู้กำกับโอชุงฮวาน (ทั้งคู่ ร่วมงานกันใน While You Were Sleeping - 2017) และเชื่อใจเขาเป็นอย่างมากครับ เขาบอกว่ามาทำอะไรสนุกๆ กันเหมือนเมื่อก่อนเถอะ ผมเลยตัดสินใจ (ที่จะร่วมแสดงในเรื่องนี้) ความตลกร้ายคือ การที่ทนายความธรรมดาคนหนึ่งถูกสงสัยว่าเป็นนักต้มตุ๋นอัจฉริยะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผมคิดว่าผมจะสามารถโชว์ด้านใหม่ๆ ของตัวเองผ่านตัวละครพัคชางโฮได้ เขาเป็นคนที่อยู่ระหว่างความดีและความชั่วร้าย เพื่อพยายามเอาชีวิตรอด”เมื่อถามถึงความประทับใจแรกของเขาที่มีต่อ พัคชางโฮ อีจงซ็อกบอกว่า “ตอนที่เห็นบทครั้งแรก เขาทำให้ผมคิดว่าเขาช่างเป็นคนที่สุดแทนจะธรรมดาและแอบน่าสงสารด้วยครับ” อย่างไรก็ตาม อีจงซ็อกบอกว่าเขาเองก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพัคชางโฮหลังจากถ่ายทำเสร็จ อีจงซ็อก ได้เผยมุมมองที่เขามีต่อตัวละครพัคชางโฮ ที่เปลี่ยนไปว่า “ตอนนี้พอผมมองไปที่พัคชางโฮ แทนที่จะเห็นความธรรมดา ผมกลับคิดว่าเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากเลยครับ ผมหวังว่าผู้ชมจะติดตามกันเองว่า ความเข้มแข็งในที่นี้คืออะไร ตอนที่ซีรีส์ออกอากาศครับ”พัคชางโฮ เป็นตัวละครซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในชื่อทนายปลายแถว “Big mouth” และนักต้มตุ๋นอัจฉริยะ “Big mouse” เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันของ 2 ตัวละคร อีจงซ็อกบอกว่า“ผมพยายามจะใส่รายละเอียดเล็กน้อย อย่างเช่น สายตา และท่าทางการพูด ทนายพัคชางโฮ และนักต้มตุ๋นพัคชางโฮคือคนเดียวกัน แต่พวกเขามีเป้าหมายและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ผมคิดถึงว่าจะแสดงอารมณ์อย่างไรให้เข้ากับสถานการณ์ที่แต่ละตัวละครได้เจอ”อีจงซ็อกแจงรายละเอียดตัวละครนี้เสริมอีกว่า “จริงๆ เขาเป็นตัวละครที่เลือดตกยางออก เสียเหงื่อ และเสียน้ำตาอยู่ตลอด เพื่อที่จะใช้ชีวิตและอยู่รอด เขาต้องปลุกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตัวเองขึ้นมา” น่าติดตามว่าพัคชางโฮจะต้องต่อสู้กับอะไรตลอดซีรีส์เรื่องนี้นักแสดง อีจงซ็อก ปิดท้ายการสนทนา ด้วยการบอกว่า “ในเรื่อง Big Mouth ยังมีหลายตัวละครที่ทำให้ซีรีส์มีความซับซ้อนมากขึ้น คงจะดีหากผู้ชมได้ร่วมค้นหาความตั้งใจที่แท้จริงของแต่ละตัวละคร และความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ที่แสนวุ่นวาย เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้น ผู้ชมจะได้รับชมแต่ละตอนด้วยความตื่นเต้นอย่างแน่นอน”Big Mouth เตรียมออกอากาศตอนแรกในวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี) ต่อจากเรื่อง Doctor Lawyer ซับไทย จนถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้แสดงตนชัดแจ้งจ้ะcr : soompi.com