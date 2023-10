กว่าจะเป็นดาว “พัคอึนบิน” ต้องติดเกาะอยู่นานถึง 15 ปี แต่ไม่ทิ้งความฝัน ในซีรีส์เรื่อง “Castaway Diva” ปักวันรอดูทาง Netflix 28 ต.ค. นี้

Castaway Diva เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก คอมเมดี้ เรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวเสียงสวยคนหนึ่งที่ประสบกับชะตากรรมอันเหลือ เมื่อเธอไปติดบนเกาะร้างขณะเดินทางไปโซลเพื่อเข้าร่วมการออดิชั่นเป็นนักร้อง ผู้กำกับ โอชุงฮวาน (Oh Choong-hwan) และ นักเขียน พัคฮเยรยอน (Park Hye-ryeon) ซึ่งเคยร่วมงานกันมาใน “While You Were Sleeping” ปี 2017 และ “Start-Up” ปี 2020 หวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่นี้จากซีรีส์ฮิต “อูยองอู ทนายอัจฉริยะ | Extraordinary Attorney Woo” จะคืนจอคืนใจ มารับบทนำเป็น ซอมกฮา หญิงสาวที่ได้รับความช่วยเหลือ หลังจากติดอยู่บนเกาะร้างที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ถึง 15 ปี ซีรีส์เรื่องนี้ยังนำแสดงโดย แชจงฮย็อบ (Chae Jong-hyeop), ชาฮักยอน (Cha Hak-yeon), คิมฮโยจิน (Kim Hyo-jin) และ คิมจูฮอน (Kim Joo-hun)ภาพนิ่งที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่ เผยให้ภาพชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยความฝันของซอมกฮา ซึ่งจบลงอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะร้างอันเนื่องจากอุบัติเหตุ แต่เธอไม่ยอมแพ้เฝ้าฝึกฝนสมรรถภาพทางร่างกาย และความแข็งแกร่งของปอดด้วยการว่ายน้ำในทะเล และใช้ขยะที่ลอยมาขึ้นฝั่งเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอีกด้วยเมื่อมองแวบแรก ดูเหมือนว่าเธอจะปรับตัวเข้ากับชีวิตบนเกาะร้างได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ซอมกฮากลับเก็บความฝันที่จะเป็นนักร้อง ดังเช่น ยุนรันจู (รับบทโดย คิมฮโยจิน) นักร้องที่เธอชื่นชมและเป็นแรงบันดาลใจของเธอ ก่อให้เกิดความคาดหวังสูงจากผู้ชมตาดำๆ ที่รอชมเรื่องราวของซอมกฮาดวงตาที่เปล่งประกายฉายโชนของซอมกฮาและมีข้อความกำกับเอาไว้ว่า “เรื่องราวที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณที่ล่องลอยไป” ในโปสเตอร์ ทำให้ผู้ชมตั้งตารอว่าซอมกฮาจะกลายมาเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับคนที่ติดอยู่บนเกาะร้างของตัวเอง ได้หรือไม่ อย่างไรข้อมูลข่าว : soompi.comรูปประกอบ & ทีเซอร์ : tvN Drama, NetflixKR, NetflixTHดูทีเซอร์ได้ที่นี่