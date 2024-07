“คีย์ SHINee” จัดเต็มโชว์สุดพิเศษให้แฟนไทย  คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกสมศักดิ์ศรี “THAILAND is KEYLAND”

ในช่วง ENCORE คีย์ได้กลับขึ้นมาบนเวทีพร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษอีกครั้งกับสเตจเพลง “Tongue Tied” อีก 1 เพลงใหม่ล่าสุดที่ได้แสดงสเตจครั้งแรกให้กับแฟนชาวไทยได้ดูก่อนใครอีกด้วย! นับเป็นคอนเสิร์ตที่มีเซอร์ไพรส์ไม่รู้จบจริง ๆ ก่อนปิดด้วยเพลงฮิตอย่าง “Gasoline” เป็นการปิดฉากคอนเสิร์ตตลอดระยะเวลากว่า 2 ชั่วโมงกับ 21 บทเพลง ขนทุกเพลงฮิตที่แฟน ๆ อยากฟังมาแบบครบถ้วน พร้อมเสริมทัพด้วย “LIVE BAND” ตลอดการแสดงอีกด้วย นับเป็นคอนเสิร์ตที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับจริง ๆ

จบลงไปแล้วแบบสมการรอคอย ฟินต่อเนื่องกว่า 2 ชั่วโมงแบบไม่ทำให้แฟน ๆ ชาวไทยต้องผิดหวัง! กับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยในฐานะศิลปินเดี่ยวของศิลปินมากความสามารถภายใต้สังกัด “SM Entertainment” กับงานซึ่งถูกจัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ MCC HALL, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก(ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกันเต็มพื้นที่จัดการแสดงโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นการเปิดเอเชียทัวร์แรกที่ประเทศไทยได้แบบสมศักดิ์ศรี เปิดการแสดงด้วยเพลง “Good & Great” เพลงสุดฮิตที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากของคีย์ โดยแฟน ๆ ร่วมกันแฟนช้านท์กันแบบสุดมันส์ ต่อด้วยเพลง “Saturday Night” / “I Wanna Be” / “Easy To Love” + The Duty of Love” ถือเป็นการอุ่นเครื่องให้แฟน ๆ และแวะทักทายทุกคนด้วยภาษาไทยสุดน่ารัก เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นฮอลล์ และความสนุกแบบจัดเต็มก็ได้เริ่มต้นขึ้นแบบนอนสต็อป! กับ SETLIST ที่ถูกจัดเตรียมและคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้ง “Heartless” / “Hologram” / “BAD LOVE” / “Can’t Say Goodbye” / “CoolAs” / “Live Without You” และ “Killer” โดยมีช่วง BAND PERFORMANCE สุดเจ๋งแทรกระหว่างโชว์เสริมความปังเข้าไปอีก!คีย์ได้เซอร์ไพรส์แฟน ๆ ชาวไทยกับโชว์สเตจเพลง“Fresh” เพลงล่าสุดที่ได้นำมาแสดงครั้งแรกที่นี่ ต่อด้วยเพลงอย่าง “Imagine” / “Helium” / “Bound” / “Another Life” และ “Yellow Tape” โดยมีช่วง DANCERS PERFORMANCE ให้แฟน ๆ ได้ลุกขึ้นเต้นกันแบบรัว ๆ ชนิดที่บัตรนั่งยังนั่งไม่ติดกันเลย! และเมื่อคีย์จัดเต็มให้แฟนชาวไทยขนาดนี้ แฟน ๆ ชาวไทยก็ไม่น้อยหน้า ได้สร้างเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับคีย์ศิลปินที่รักของทุกคนเช่นกัน ด้วยการร่วมกันเปิดแฟลชโทรศัพท์ตลอดการโชว์เพลง “Mirror, Mirror” เป็นภาพทะเลดาวที่สวยงามมากเป็นเหมือนสื่อแทนความหมายดี ๆ ว่า “คีย์” ได้ส่องแสงให้กับ SHINee WORLD มานานถึง 16 ปี วันนี้ SHINee WORLD ก็จะมาส่องแสงคืนให้กลับ “คีย์” บ้างเหมือนกันและไม่เพียงเท่านั้นยังมีป้ายแบนเนอร์ข้อความน่ารัก ๆ ว่า “THAILAND is KEYLAND” พร้อมการเปิดกล่องไฟเป็นรูปหัวใจและชื่อของคีย์ในภาษาเกาหลี ในเพลง “G.O.A.T (Greatest Of All Time)” นับเป็นโมเม้นท์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลสมกับชื่อเพลง คิดว่าโปรเจกต์น่ารัก ๆ จากแฟนไทยในครั้งนี้คงจะอยู่ในใจของคีย์ไปอีกนานโดยในด้านของงาน Production ก็ไม่มีน้อยหน้า การันตีโดยทีมผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ “YJ PARTNERS” และ“PROUD2” พาร์ทเนอร์ทีมคุณภาพที่สร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ มาหลายคอนเสิร์ต โดยคอนเสิร์ต “2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in BANGKOK” ในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีได้เป็นอย่างดีว่า“คีย์” เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีเอกลักษณ์และน่าจับตามองคนหนึ่งของวงการเพลงเกาหลีใต้ และจะเติบโตไปได้อย่างสวยงามในเส้นทางสายดนตรีนี้อย่างแน่นอน โดยแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Official Facebook: BEXConcert และ X: @BEX_Concert#KEY #키#SHINee #샤이니#2024KEYLAND #ONANDON#KEYLANDASIATOUR #KEYLANDTOUR#2024KEYLANDinBKK #BEX