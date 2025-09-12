วธ.จัดพิธีปิดและมอบรางวัล ประกวดออกแบบบอร์ดเกม และซอฟต์แวร์เกมโครงการเทศกาลเกมไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ภายใต้การสนับสนุนจากไอคอนสยาม ได้จัดโครงการเทศกาลเกมไทยThailand Game Festival 2025 “พิธีปิดและมอบรางวัล Thailand Game Festival (TGF) 2025 และ Thailand Board Game Design (TBDC) 2025” ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “อุตสาหกรรมเกมไทย” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมที่เติบเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยกิจกรรมหลักเป็นการประกวดออก แบบซอฟต์แวร์เกมและบอร์ดเกม ซึ่งในปี 2568 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม243 ทีม โดยงานได้จัดขึ้น ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กทม.
คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “ปัจจุบันการพัฒนาภาคอุตสาห กรรมเกม กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเสริมสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาเกมจึงมีความสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจากมีศักยภาพในการขยายตัวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ที่สามารถส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 2เน้นเรื่องการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่จะสร้างทักษะความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ดังนั้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้”
ด้าน นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ได้เผยว่า “โครงการเทศกาลเกมไทยฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร การสร้างเครือข่าย รวมถึงสนับสนุนทุนในการพัฒนาเกมที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งรวมถึงนักพัฒนาเกม, การจัดนิทรรศการ, การแข่งขันและการประกวดออกแบบเกม, ส่งเสริมและจัดกิจกรรมโครงการฯ ที่สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่า ทั้งยังเป็นการผลักดัน และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาค
สำหรับการประกวดออกแบบเกมโครงการฯ นี้ ได้รับการสนับสนุนจากไอคอนสยาม ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)ซอฟต์แวร์เกม และ 2)บอร์ดเกม ในส่วนของซอฟต์แวร์เกม ปีนี้ได้รวม ROBLOX เข้าไปด้วย จัดขึ้นในหัวข้อ “เกมไทย...อย่างไทย” โดยต้องมีความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกความเป็นไทย ในปี 2568 มีผู้สมัคร 83 ทีม รวม 210 ท่าน ซึ่งหลังจากพิจารณาผลงาน และผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อปเติมความรู้ด้าน Game Cover Page และ Game Screenshot การคิดคอนเซ็ปต์ให้ชัดและหัวใจสำคัญของการดีไซน์เกม พร้อมการฝึกซ้อม Pitching กับคณะกรรมการ เพื่อยต่อยอดพัฒนาเกมให้ดีขึ้น แล้วจึงได้คัดเลือกเหลือ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อมาเข้าประกวดในรอบตัดสิน”
มาที่ นายวัฒนชัย ตรีเดชา นายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย (TBGA) ได้กล่าวว่า “ด้านการประกวดออกแบบบอร์ดเกม ปี 2568จัดเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 160 ทีม หลังจากการคัดเลือกและนำเสนอผลงานในรอบ Pitching Day จนเหลือผลงาน 6 ทีมที่ผ่านเข้ารอบเพื่อมาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยมีกิจกรรมเวิร์คช้อป ซึ่งมีตัวแทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Mentor ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอร์ดเกม ได้เดินทางมาให้ความรู้แนะนำเทคนิค ที่เน้นให้เห็นจุดเด่นในการพัฒนาเกม รวมถึงการ Play Testing กับเหล่า Mentor และ Tester ที่จะมาช่วยปรับสมดุลเกม ก่อนที่จะส่งไฟล์เพื่อผลิตเป็น Prototype ออกมา”
สำหรับผลตัดสินการประกวดฯ มีดังนี้ 1)ซอฟต์แวร์เกม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพลย์อะโลน ชื่อเกม Ta Khon : into Spirit's Realm, ประเภท Roblox ได้แก่ทีมอาจจะยังน้า ชื่อเกมนางรำ NangRam (Horror), ประเภท Icon ได้แก่ทีมวันมอร์ไทม์ ชื่อเกม TAKHON, ประเภทแผนธุรกิจยอดเยี่ยม ได้แก่ทีมอิกไนต์เกมสตูดิโอ ชื่อเกม Siamassagi และนำเสนอยอดเยี่ยม ได้แก่ทีมวิชเวิร์ค ชื่อเกม Together with Tiger girl 2)บอร์ดเกม รางวัลชนะเลิศได้แก่ เกมตะลุงป่วน ก๊วนทายภาพ จากทีมคณะหนังปลากรอบ, รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 เกม Thread of Tradition จากทีม Vanta Studio, รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 เกมตะเพียนพร จากทีม Over the moon, รางวัล Popular Vote เกมโขน จากทีม Meeple Play และรางวัล AW&Presentation จากเกมโขนจากทีม : ทีมชื่ออะไร (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ศิลปากร)