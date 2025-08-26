"Thailand International Game Showcase 2025" สร้างปรากฏการณ์ใหญ่! กวาดผู้เข้าชมเกือบ 3 หมื่น ปลุกกระแสเกมไทยคึกคัก

จบลงอย่างงดงาม กับงานมหกรรมเกมนานาชาติ Thailand International Game Showcase 2025 (TIGS 2025) ตอกย้ำความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและผู้ร่วมงานคับคั่งกว่า 29,880 คน ตลอด 2 วันเต็ม พร้อมปลุกกระแสเกมไทยคึกคัก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์รวมกว่า 41.2 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพและความสำเร็จก้าวสำคัญของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการผลักดันเกมไทยสู่เวทีโลกในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ยุคดิจิทัล
นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ความสำเร็จของงาน Thailand International Game Showcase ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ทำให้ตลอดระยะเวลาการจัดงานรวม 2 วัน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม กว่า 29,880 คน รวมทั้งยังได้เห็นผลงานเกมหลากหลายประเภทจากฝีมือนักพัฒนาไทยกว่า 42 เกม ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งผู้เล่นและนักลงทุนต่างชาติอย่างคึกคัก สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมไทยในมุมมองใหม่ ที่เป็นมากกว่าแค่สื่อบันเทิง แต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมไทยได้อย่างร่วมสมัย ไม่ต่างจากภาพยนตร์ ดนตรี หรือศิลปะแขนงอื่น ๆ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์”
งานมหกรรมเกมนานาชาติ Thailand International Game Showcase 2025 จัดขึ้นที่ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพาราก เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่เนรมิตพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ให้เป็นเวทีสุดสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ โดยงานในปีนี้อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมพิเศษมากมายที่เรียกกระแสเกมไทยให้กลับมาคึกคัก ไม่ว่าจะเป็น
เปิดพื้นที่โชว์ฝีมือคนไทย ดันเกมหน้าใหม่ จัดเต็มกว่า 42 บูธเกม
เหล่านักพัฒนาเกมไทยมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเกมหน้าใหม่ เช่น N.O.X., PongBang, Agent Veil, Shingbringers และ Love Love Mystery Club ไปจนถึงการต่อยอดความสำเร็จของเกมไทยที่สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศแล้วอย่าง “อสุรา ออนไลน์” ซึ่งต่างโดดเด่นด้วยการผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับโลกแฟนตาซี ผ่านการออกแบบคาแรกเตอร์และองค์ประกอบเกมที่หยิบรากวัฒนธรรมไทยมาเล่าใหม่ได้อย่างร่วมสมัย นอกจากนี้ยังมีการประกวดบอร์ดเกมฝีมือคนไทยที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน อาทิ Summoner Master
จุดประกายเยาวชน ต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ
นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนไทย ได้เรียนรู้โลกของเกมในมุมมองใหม่ ทั้งด้านเทคโนโลยี ศิลปะการสร้างสรรค์ ผ่านเวิร์กชอปและเวทีเสวนา รวมไปถึงได้ใกล้ชิดกับเหล่านักกีฬาอีสปอร์ตเพื่อเรียนรู้เส้นทางอาชีพในฝัน นอกจากนี้ บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจดี ๆ จากคอสเพลย์เยอร์ VTuber และศิลปินชื่อดังอย่าง Lykn, Perses และ อิงค์ วรันธร ที่มาร่วมสร้างสีสันและแสดงให้เห็นว่าเกมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับศาสตร์สร้างสรรค์แขนงอื่น ๆ ได้ อาทิ การสร้างคอนเทนต์ดิจิทัล คอสเพลย์ หรือ Merchandise เสริมแกร่งความร่วมมือกับนานาประเทศ
เวทีนี้ยังเป็นพื้นที่พบปะและเจรจาธุรกิจของนักพัฒนาเกมไทย Publisher และนักลงทุนต่างชาติ จากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน รวมถึงตลาดใหม่ในตะวันออกกลางและยุโรป ช่วยเปิดประตูสู่ความร่วมมือครั้งสำคัญ ทั้งในมิติของ เทคโนโลยี การลงทุน และการต่อยอดทางวัฒนธรรม พร้อมปูทางให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่เป้าหมายศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมแห่งภูมิภาค
Thailand International Game Showcase มุ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเกม พร้อมเป็นพลังจุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ สนใจติดตามกิจกรรมต่อเนื่องของ TIGS และวงการเกมไทยได้ที่ Facebook Fanpage: Thailand International Game Showcase
