"เดอะ ร็อค" ซูบผอมจนแฟนตกใจ เจ้าตัวเผยเหตุผล

ดเวย์น จอห์นสัน หรือที่แฟน ๆ รู้จักกันในชื่อ เดอะร็อค เปิดเผยว่าการลดน้ำหนักครั้งล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับบทใหม่ เขาจะสวมบทเป็นชายวัยกว่า 70 ปี ที่มี “ไก่” เป็นเพื่อนสนิท ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Lizard Music”
ก่อนหน้านี้ จอห์นสันได้รับคำชมอย่างมากจากการเพิ่มน้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้อเพื่อรับบทนักมวยปล้ำ มาร์ก เคอร์ ในช่วงพีคอาชีพ MMA ในภาพยนตร์ “The Smashing Machine” ล่าสุดเขาต้องพลิกโฉมอีกครั้งเพื่อสวมบทบาทแปลกประหลาดชื่อ ชิคเก้นแมน (Chicken Man)
ภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้จะทำให้เขาได้ร่วมงานกับผู้กำกับ เบนนี แซฟดี อีกครั้ง โดยนักแสดงชื่อดังยอมรับว่าเป็นความท้าทายที่เขา “กระโจนคว้าโอกาสทันที”
จอห์นสันกล่าวถึงโปรเจกต์นี้ระหว่างงานเสวนาที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต (Toronto Film Festival) ซึ่ง “The Smashing Machine” ถูกนำไปฉายว่า “หลังจากเบนนีเสนอโปรเจกต์นี้ประมาณ 45 นาที ผมก็ตอบไปเลยว่า ‘ผมคือชิคเก้นแมนของคุณ’”
แม้ตอนนี้เขาจะลดน้ำหนักลงจากการสร้างกล้ามเนื้อกว่า 30 ปอนด์เพื่อรับบท เคอร์ แต่เขาก็ยังคงดูแข็งแรงเหมือนสามารถยกเฮมวี่ (Humvee) ได้อยู่
“ผมยังมีหนทางอีกไกล” จอห์นสันยอมรับ “แต่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แปลงโฉมอีกครั้งเหมือนใน Smashing Machine … เพียงแต่อาจจะต้องกินไก่น้อยลง”
ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากนิยายของ แดเนียล พิงก์วอเตอร์ เล่าเรื่องชายวัย 70 ปีที่มีไก่วัยชราเป็นเพื่อนสนิท คล้ายกับบรรยากาศแปลกประหลาดตลกขบขันในต้นฉบับ Lizard Music ซึ่งเล่าเรื่องเด็กชายชื่อ วิกเตอร์ ที่เจอทีวีลึกลับฉาย “ดนตรีกิ้งก่า” ตอนดึก และได้พบชายแปลก ๆ ชิคเก้นแมน ที่พาไปค้นพบโลกอารยธรรมลับของกิ้งก่า
นอกจากนี้ จอห์นสันยังเล่าว่าภาพยนตร์ดราม่ากีฬา Smashing Machine ไม่ได้ปิดบังด้านมืดของชีวิต มาร์ก เคอร์ รวมถึงความสัมพันธ์เป็นพิษกับแฟนสาว (รับบทโดย เอมิลี บลันต์) และปัญหาการเสพสารเสพติด ซึ่งแตกต่างจากงานแอนิเมชันสายครอบครัวอย่าง Moana อย่างสิ้นเชิง
ถึงอย่างนั้น จอห์นสันยังไม่ทิ้งงานหนังฟอร์มยักษ์ เขาเปิดเผยว่าจะกลับไปร่วมงานกับ เควิน ฮาร์ต ในโปรเจกต์ “Jumanji 3” ที่จะเริ่มถ่ายทำเดือนพฤศจิกายนนี้