“เดอะร็อค” หลั่งน้ำตา! ผู้ชมยืนปรบมือ 15 นาทีที่เวนิส ฟิล์มเฟสติวัล หลังเปิดตัว The Smashing Machine

ดเวย์น “เดอะร็อค” จอห์นสัน นักแสดงและอดีตซูเปอร์สตาร์ WWE สุดปลื้มจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ หลังภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Smashing Machine เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิส พร้อมเสียงปรบมือกึกก้องต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 นาที
เดอะร็อคและนักแสดงร่วม เอมิลี่ บลันต์ ถึงกับเช็ดน้ำตาเมื่อผู้ชมทั้งโรงยืนปรบมือชื่นชม ผลงานการแสดงที่ทั้งคู่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ โดยหลายสื่อบันเทิงชี้ว่ากระแสตอบรับครั้งนี้ส่งให้เดอะร็อคกลายเป็น “ตัวเต็งออสการ์” ในปีนี้
The Smashing Machine เป็นภาพยนตร์ดราม่ากีฬา ผลงานกำกับและเขียนบทโดย เบนนี ซาฟดี เล่าเรื่องชีวิตจริงของมาร์ก เคอร์ นักสู้ MMA ผู้เคยเป็นเจ้าของสารคดีฮิตทาง HBO ในชื่อเดียวกัน โดยเอมิลี่ บลันต์ รับบทเป็น “ดอว์น” แฟนสาวผู้คอยเคียงข้างเคอร์
เสียงชื่นชมที่เวนิสถูกเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาที่ เบรนแดน เฟรเซอร์ ได้รับจาก The Whale ในปี 2022 ซึ่งนำไปสู่การคว้าออสการ์ และจุดไฟเส้นทางอาชีพของเขาอีกครั้ง
ทำให้หลายฝ่ายมองว่า The Smashing Machine อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางการแสดงของ “เดอะร็อค” และอาจทำให้เขาได้ชิงออสการ์ครั้งแรกในชีวิต
ภาพยนตร์มีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐฯ วันที่ 3 ตุลาคมนี้