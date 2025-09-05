เปิดชื่อแล้ว! นักแสดงหญิงที่จะมารับช่วงต่อบท “ลาร่า ครอฟต์” ในเวอร์ชันใหม่

โซฟี เทอร์เนอร์ นักแสดงสาวจากซีรีส์ดัง Game of Thrones เตรียมรับบทเป็น “ลาร่า ครอฟต์” ในซีรีส์ Tomb Raider ภาคใหม่ ภายใต้การผลิตของ Amazon MGM Studios ซึ่งมีกำหนดเริ่มถ่ายทำในวันที่ 19 มกราคม 2026 โดยได้ ฟีบี วอลเลอร์-บริดจ์ จากซีรีส์ Fleabag มานั่งแท่นผู้สร้าง
เทอร์เนอร์ วัย 29 ปี เปิดเผยข่าวนี้ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ว่า ในที่สุดก็สามารถพูดถึงบทบาทใหม่นี้ได้แล้ว เธอยังยอมรับถึงแรงกดดันที่ต้องเดินตามรอยการแสดงอันทรงพลังของ แอนเจลีนา โจลี และ อลิเซีย วีแคนเดอร์ ที่เคยสวมบท “ลาร่า ครอฟต์” มาก่อน
“ฉันตื่นเต้นสุด ๆ มันเป็นตัวละครที่ไอคอนิกและมีความหมายต่อผู้คนมากมาย ฉันจะทุ่มเททุกอย่างที่มี นี่คือรองเท้าคู่ใหญ่ที่ต้องใส่ต่อจาก แอนเจลีนา และ อลิเซีย แต่เมื่อมีฟีบีคุมอยู่ เราและลาร่าต่างก็อยู่ในมือที่ปลอดภัย ฉันแทบอดใจรอไม่ไหวให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เรากำลังสร้างสรรค์” เทอร์เนอร์กล่าวกับ Variety
ด้าน แอนเจลีนา โจลี ที่เคยรับบท “ลาร่า ครอฟต์” ในภาพยนตร์ปี 2001 ผลงานกำกับของ ไซมอน เวสต์ เคยเล่าถึงประสบการณ์การฝึกสุดโหดให้กับ cinema.com ว่าเธอต้องเข้าคอร์สเทรนนิ่งนานถึงสองเดือนครึ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้สมจริงสำหรับบทบาท โดยเล่าว่า “พวกเขาให้ฉันฝึกบนบันจี้ ทำสุนัขลากเลื่อน ตื่นเช้าเจ็ดโมงทุกวันพร้อมโปรตีนเชค และมีนักโภชนาการคอยจัดให้กินวันละห้ามื้อ”
หลังข่าวการคอนเฟิร์ม แฟน ๆ ต่างแสดงความคิดเห็นหลากหลาย บางส่วนตื่นเต้นที่ได้เห็นเทอร์เนอร์ก้าวเข้ามารับบทนางเอกนักผจญภัยระดับตำนาน ขณะที่บางคนยังคงยืนยันว่า “แอนเจลีนา โจลี คือ ลาร่า ครอฟต์ ตัวจริง”
อย่างไรก็ตาม ภาพล่าสุดที่เผยให้เห็นกล้ามแขนแน่นของเทอร์เนอร์แสดงให้เห็นว่าเธอเริ่มเตรียมร่างกายเพื่อบทบาทนี้แล้ว โดยที่ผ่านมาเธอมีผลงานภาพยนตร์แอ็กชันมาแล้ว เช่น การรับบท “จีน เกรย์” ในแฟรนไชส์ X-Men และภาพยนตร์สายลับ Barely Lethal ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่า โซฟี เทอร์เนอร์ จะสามารถสร้างบทบาท “ลาร่า ครอฟต์” เวอร์ชันใหม่ให้ตราตรึงใจผู้ชมได้หรือไม่