“โซเฟีย เทอร์เนอร์” ปรี๊ด! สวนกลับคนแซะ “ลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองมีลูก” หลังลงรูปเที่ยวคอนเสิร์ต

โซเฟีย เทอร์เนอร์ นักแสดงสาวจาก Game of Thrones ออกโรงสวนกลับชาวเน็ตปากจัด ที่กล่าวหาว่าเธอ “ลืม” ลูกทั้งสองคนของตัวเอง
ต้นเรื่องเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เทอร์เนอร์โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะไปสนุกที่คอนเสิร์ตวง Oasis ซึ่งส่วนใหญ่แฟน ๆ เข้ามาให้กำลังใจ แต่มีคอมเมนต์หนึ่งเหน็บว่า “ฮ่า ๆ ๆ คิดว่าเธอลืมไปแล้วมั้งว่ามีลูกสองคน”
เทอร์เนอร์ไม่ปล่อยผ่าน รีบตอบกลับทันทีว่า “อ๋อ ขอโทษนะ บางครั้งฉันก็ลืมไปว่ามีคนบางประเภทคิดเองไม่เป็น เอางี้นะ... มีสิ่งที่เรียกว่า ‘การดูแลลูกแบบผลัดกันเลี้ยง’ น่ะ รู้จักไหม? บางทีนะ... ลูกอาจจะอยู่กับพ่อเขาในวันนั้นก็ได้”
โดยมีแฟน ๆ หลายคนเข้ามาช่วยปกป้อง เช่น
“ความเห็นเสียงดังจากคนที่ไม่เคยมีความสำคัญอะไร”
“ตลกดีที่คุณคิดว่าสถานที่จัดคอนเสิร์ตควรมีนโยบาย ‘ห้ามพ่อแม่เข้าชม’”
บางคนก็เชียร์ให้เธอออกไปใช้ชีวิตบ้าง “ไปเถอะ! ใช้ชีวิต สนุกกับมัน และสร้างคอนเน็กชัน เพราะการอยู่เงียบ ๆ ไม่ได้ช่วยอะไร”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากที่โจ โจนาส อดีตสามีของเทอร์เนอร์ ออกมาชื่นชมความสัมพันธ์แบบ co-parenting ระหว่างกัน โดยบอกว่าลูกสาวทั้งสองโชคดีที่มีแม่อย่างโซเฟีย และเขาอยากให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนเปิดกว้าง มีหัวใจที่อบอุ่น และมั่นใจว่าทำได้ทุกอย่างที่ตั้งใจ
เทอร์เนอร์เองเคยยอมรับกับ British Vogue ในปี 2024 ว่าเสียใจที่ลูก ๆ ต้องกลายเป็น “ผู้เสียหายทางอ้อม” จากการหย่าร้างของเธอกับโจ แต่ก็มั่นใจว่าทั้งคู่จะหาทางทำให้ดีที่สุด
“โจเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมสำหรับลูก ๆ และนั่นคือทั้งหมดที่ฉันต้องการ” เธอกล่าว