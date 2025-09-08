จากฝันที่เคยถูกเยาะเย้ย — “ซิน จื่อ เล่ย” คว้านักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม เวนิส ฟิล์ม เฟสติวัล 2025

จากความฝันที่เคยถูกเยาะเย้ย สู่รางวัลใหญ่ในเทศกาลหนังระดับโลก "ซิน จื่อ เล่ย" ดาราจากซีรีส์ฮิต คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเวนิส ฟิล์ม เฟสติวัล 2025
7 กันยายน 2025 ผลการประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 82 ได้รับการจับตามองจากคนทั้งโลก โดยปีนี้ ซิน จื่อ เล่ย นักแสดงหญิงชาวจีน คว้ารางวัล นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ The Sun Rises on Us All ซึ่งเธอรับบทหญิงสาวชั้นล่างในสังคม ผู้แบกรับบาดแผลทางใจและชะตากรรมอันหนักหน่วง
การแสดงอันเข้มข้นครั้งนี้ตอกย้ำว่าเธอไม่ใช่เพียงนักแสดงซีรีส์ดัง (Ruyi’s Royal Love in the Palace, Joy of Life) แต่ก้าวขึ้นสู่ระดับโลกในฐานะดาราหนังคุณภาพ
ระหว่างรับรางวัล ซิน จื่อ เล่ย ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ก่อนเอ่ยว่า “เมื่อสิบปีก่อน ความฝันที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเคยถูกมองว่าเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่วันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ บนเวทีระดับโลก ท่ามกลางนักแสดงระดับตำนานมากมาย และได้รับรางวัลนี้…ฉันภูมิใจในตัวเองจริง ๆ”
เธอยังกล่าวต่อว่า “การได้ทำงานกับตัวละครที่ซับซ้อน เต็มไปด้วยรายละเอียด และแตกต่างจากตัวฉันมาก ทำให้รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่านี่คือผลงานยิ่งใหญ่ ฉันขอบคุณทีมงาน ผู้กำกับ และเพื่อนนักแสดง โดยเฉพาะจาง ซงเหวิน ที่ช่วยถ่ายทอดเคมีของอดีตคนรักได้อย่างสมจริง”
The Sun Rises on Us All ถ่ายทอดความสัมพันธ์ของ เป่าซู และ เหมยหยุน อดีตคนรักที่แยกทางกันเพราะอุบัติเหตุร้ายแรง เมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 7 ปี พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความลับที่เคยถูกปิดบัง และบาดแผลที่ไม่เคยสมาน
นิตยสาร Variety ยกย่องการแสดงของซิน จื่อ เล่ย และจาง ซงเหวินว่า “โดดเด่นในการถ่ายทอดพลังของอดีตคู่รักที่ความหลงใหลจางหายไปนาน แต่โชคชะตายังคงพันผูก”
สำหรับรางวัลอื่น ๆ ในปีนี้ โทนี่ เซอร์วิลโล คว้ารางวัลนักแสดงนำชายจาก La grazia ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่เขาคว้ารางวัลใหญ่ในเวนิส ส่วนรางวัลสิงโตทองคำ ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของงานตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง Father Mother Sister Brother กำกับโดย จิม จาร์มุช
นอกจากนั้นคณะกรรมการยังมอบรางวัล Grand Jury Prize ให้ The Voice of Hind Rajab สารคดีสะเทือนใจจากโศกนาฏกรรมเด็กหญิงชาวปาเลสไตน์วัย 6 ขวบ ได้รับเสียงปรบมือยาว 23 นาทีในรอบพรีเมียร์ และมีการมอบรางวัลสิงโตทองคำเชิดชูเกียรติ ให้ แวร์เนอร์ เฮอร์ซ็อก ผู้กำกับชาวเยอรมัน และ คิม โนแวค นักแสดงหญิงชาวอเมริกัน
ตลอดเทศกาลยังมีการชุมนุมเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องยุติความรุนแรงในกาซา โดยผู้จัดและศิลปินผู้เข้าร่วมแสดงการสนับสนุน ขณะที่ อเล็กซานเดอร์ เพย์น ผู้กำกับชาวอเมริกัน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตัดสินหลักในปีนี้
เทศกาลครั้งที่ 82 เปิดด้วย La grazia ของ เปาโล ซอร์เรนติโน และปิดด้วย Dog 51 ของ เซดริก จิเมเนซ