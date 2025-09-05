"หยางมี่ – ตี๋ลี่เร่อปา" เปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ สลัดลุคไอดอล โชว์ฝีมือการแสดงจริงจัง

สองซูเปอร์สตาร์หญิงแถวหน้าของจีน “หยางมี่” และ “ตี๋ลี่เร่อปา” ต่างเดินหน้าสลัดภาพนางเอกสายไอดอล หันมาท้าทายบทบาทใหม่ที่จริงจังและสมจริงมากขึ้น โดยล่าสุดผลงานของทั้งคู่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงจีน
หยางมี่ เปิดตัวซีรีส์พีเรียด This Thriving Land ที่ออกอากาศทาง CCTV เมื่อเดือนสิงหาคม ต่อจากละครการเมือง Sword Rose ของตี๋ลี่เร่อปา โดยหยางมี่ลงทุนเพิ่มน้ำหนักกว่า 5 กิโลกรัม และปรากฏตัวแบบไร้เครื่องสำอาง เพื่อสวมบทหญิงสาวชาวบ้านยุค 1920 ที่ถูกโจรลักพาตัวในวันแต่งงาน ขณะพ่อของเธอเลือกปกป้องที่ดินมากกว่าชีวิตลูกสาว กระทั่งบังคับให้น้องสาวแต่งงานแทน ทั้งยังเป็นคนรักเก่าของเธอเอง ฉากน้ำตาหนึ่งหยดที่หยางมี่หันหลังกลับในตัวอย่างละคร กลายเป็นไวรัลและได้รับคำชมด้านการแสดงอย่างล้นหลาม
ด้านตี๋ลี่เร่อปา ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากบทบาทใน Sword Rose เธอทุ่มเทฝึกฝนร่างกายสามเดือนเพื่อเข้าฉากบู๊ และทำสตันท์ด้วยตัวเองทั้งหมด อีกทั้งยังยอมเล่นโดยไม่แต่งหน้าเพื่อความสมจริง โดยเฉพาะประโยค “แม่คะ หนูสอบได้เต็ม 100 คะแนนแล้ว” ในตอนจบที่เรียกน้ำตาคนดู และถูกยกให้เป็นการแสดงที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตการแสดงของเธอจนหลายฝ่ายเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
แม้ผลตอบรับด้านโฆษณาของ Sword Rose จะไม่แรงมาก แต่ละครก็ทำเรตติ้งมั่นคงและสร้างกระแสออนไลน์สูงจนมีการวางคิวรีรันกลางวันทันที ผู้กำกับยังยืนยันว่ามีแผนสร้างซีซันสอง และแฟนละครต่างเรียกร้องให้คงทีมนักแสดงชุดเดิมไว้ครบถ้วน