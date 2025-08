“จ้าวลู่ซือ” ทนไม่ไหว! แฉต้นสังกัดเอาเปรียบช่วงป่วย ถอนเงิน-บีบให้เงียบ ลั่น “อยากลาออกจากวงการ”

ปะทุขึ้นกลางวงการบันเทิงจีน เมื่อนางเอกชื่อดัง “จ้าวลู่ซือ” ผู้โด่งดังจากซีรีส์ The Romance of Tiger and Rose และ Hidden Love ออกมาโพสต์ข้อความรัว ๆ ผ่าน Weibo แฉพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลของต้นสังกัด “Galaxy Kuyu Media” หรือ “KU” ทั้งในแง่การเงิน การจัดการ และการปฏิบัติในยามเจ็บป่วยในโพสต์ฉบับเต็มของเธอ จ้าวเผยว่า KU ไม่เพียงละเมิดข้อตกลงทางการเงิน แต่ยังถอนเงินออกจากบัญชีสตูดิโอส่วนตัวของเธอโดยไม่ขออนุญาต และปล่อยให้เธอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงลำพัง ทั้งยังปฏิเสธที่จะคืนสิทธิ์การควบคุมกิจการสตูดิโอให้เธอ แม้ปัจจุบันจะยุบสตูดิโอไปแล้วก็ตาม“ฉันรอมาสองปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำอธิบายใด ๆ… ตอนนั้นฉันเซ็นสัญญาต่อแบบโง่ ๆ ตอนนี้ต้องติดข้อตกลงทางการเงินอีก 4 ปี แล้วฉันต้องเจ็บปวดอยู่คนเดียว” – จ้าวลู่ซือ ระบายผ่าน Weiboแฉถอนเงิน 2.05 ล้านหยวน – โดนขู่แบล็กลิสต์หากพูดประเด็นสำคัญที่จ้าวลู่ซือเปิดเผยมีหลายข้อ หนึ่งในนั้นคือ KU ถอนเงิน 2.05 ล้านหยวน (ราว 10.5 ล้านบาท) จากบัญชีสตูดิโอของเธอโดยพลการ และยังใช้วิธีลวงให้ทีมการเงินของเธอเซ็นเอกสารแบ่งรายได้แบบไม่โปร่งใส เธอยังเผยว่า KU ปฏิเสธยกเลิกสัญญา โดยอ้างว่า “ทีมงานของบริษัทป่วย”เธอระบุด้วยว่า KU เคยเตือนว่า หากเธอกล้าเปิดโปงเรื่องนี้ อาจถูก “แบล็กลิสต์” จากวงการบันเทิงจีน“พวกเขาบอกว่าฉันอาจถูกแบนจากวงการ ถ้าพูดเรื่องนี้ออกไป นี่หรือคือคำว่ารับผิดชอบ?”จ้าวยังเล่าถึงช่วงที่สุขภาพทรุดหนัก ทั้งกล้ามเนื้ออ่อนแรง เคี้ยวอาหารลำบาก จนต้องพักงานโฆษณาและลดภาระงานแสดงลง KU อ้างว่าจะช่วยจัดการให้ แต่สุดท้ายเธอกลับต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายและรายจ่ายทั้งหมดเองเธอเสริมว่า เคยบอกกับบริษัทว่ากำลังเผชิญภาวะซึมเศร้า แต่กลับไม่ได้รับการดูแลหรือความเห็นใจใด ๆ สุดท้ายถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพเหมือนถูกตัดขาด “พวกเขาเอาเปรียบทุกย่างก้าวที่ฉันปีนขึ้นมาอย่างยากลำบาก… ตอนนี้ไม่ต้องแบนฉันหรอก ฉันจะไปเอง”หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับทั่วโลกออกมาสนับสนุนอย่างท่วมท้น โดยแฟนด้อม “Zhao Lusi International Fan Community” ออกแถลงการณ์ประณาม Galaxy Kuyu Media อย่างรุนแรง พร้อมเรียกร้องให้ปลดจ้าวลู่ซือออกจากพันธะสัญญาทั้งหมดโดยทันที“การเอาเปรียบทางการเงิน การบงการทางอารมณ์ และการข่มขู่ที่เธอได้รับ เป็นการทรยศต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นร้ายแรง”จนถึงขณะนี้ ทาง Galaxy Kuyu Media ยังไม่มีการตอบกลับหรือแถลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของจ้าวลู่ซือ ขณะที่เธอประกาศชัดเจนว่า “ไม่อยากอยู่ในวงการอีกต่อไป”