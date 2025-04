อดีต “อึ้งย้ง” โจว ซวิ่น วัย 51 ปี กับภาพไร้เมคอัพ—งามแท้ไม่ต้องเสริมแต่ง

ในวัย 51 ปี โจว ซวิ่น ปรากฏตัวในลุคเรียบง่าย ไร้เครื่องสำอางจัดจ้าน ไม่มีแสงสปอร์ตไลต์หรือฟิลเตอร์ใดช่วยอำพรางร่องรอยแห่งเวลา ไม่ว่าจะเป็นรอยตีนกา แก้มที่อ่อนแรงลง หรือดวงตาที่แฝงความเหนื่อยล้าเมื่อความจริงแท้ชนกับอุดมคติแห่ง “ความงามไม่โรยรา”ภาพเหล่านี้จุดกระแสวิพากษ์ออนไลน์ทันที บางคนถึงกับแสดงความเสียดายว่า “นางฟ้าแห่งวงการบันเทิงจีนดูหม่นไปแล้ว” ขณะที่อีกฝ่ายกลับยกย่องว่า นี่คือ “ความกล้าหาญอย่างแท้จริง”“ไม่มีฟิลเตอร์ ไม่มีรีทัช—นี่แหละ ความสง่างามที่แท้จริง”“เธอกล้าที่จะแก่ตามวัย และเปิดเผยตัวตนในแบบที่เป็น”โจว ซวิ่น เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ปี 1974 ปัจจุบันอายุ 51 ปี เป็นนักแสดงหญิงชาวจีนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยเสน่ห์ที่สุดของวงการบันเทิงเอเชีย เธอเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุยังน้อย และแจ้งเกิดจากภาพยนตร์ Suzhou River ในปี 2000 ที่ทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีนานาชาติตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในวงการ โจว ซวิ่นสร้างชื่อจากบทบาทที่หลากหลาย ทั้งในภาพยนตร์จีนระดับตำนานอย่าง Painted Skin, Perhaps Love, และซีรีส์พีเรียดย้อนยุค Ruyi’s Royal Love in the Palac นอกจากนั้น เธอยังเคยรับบทเป็น “อึ้งย้ง” ในซีรีส์ มังกรหยก (The Legend of the Condor Heroes) เวอร์ชันปี 2003 อีกด้วย