ตี๋ลี่เร่อปา กลับมาทวงตำแหน่งราชินีพรมแดง ในชุดโอตกูตูร์สุดหรู

W Annual Light and Shadow Gala 2025 งานกาล่าประจำปีของนิตยสาร ดับเบิลยู ฉบับภาษาจีน ปีนี้จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 19 สิงหาที่ผ่านมา โดยมีดาราระดับเอลิสต์ ได้รับเชิญมาร่วมเดินพรมแดงอย่างคับคั่งอาทิ หยางมี่, โจวตงอวี่, กงจวิ้น, จิ่งป๋อหรัน, ไป๋จิ้งถิง, จ้าวจินม่าย, โจวเหย่ เป็นต้น
แต่ไฮไลท์ที่หลายคนจับตาคือ การกลับมาของราชินีพรมแดง "ดิลราบา ดิลมูรัต" (ตี๋ลี่เร่อปา) หลังห่างหายจากพรมแดงไปเกือบ 2 ปี งานนี้เธอกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยชุดราตรี “The Golden Whisky” รัดรูปสีทองประดับดอกไม้โอเวอร์ไซส์ที่ไหล่พร้อมชายกระโปรงจีบทรงเมอร์เมด คอลเลคชั่นโอตกูตูร์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 จาก "Robert Wun Couture" ผสานการถ่ายทอดภาพลักษณ์อันทรงพลังและสง่างาม ทำให้ทุกย่างก้าวของเธอกลายเป็นจุดสนใจ