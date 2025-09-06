“เลยดูดี” เปิดตัว “pomoLAB” ผู้ช่วยคนใหม่สำหรับ “การโปรโมต” ทุกชนิดดัน “JAAR proudpetch” ประเดิมโปรเจกต์แรก

บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด ผู้จัดมากความสามารถ ด้วยประสบการณ์หลากหลายที่สั่งสมมานาน ไม่ว่าจะเป็น การจัดคอนเสิร์ต แฟนมีตติ้ง แฟนคอนเสิร์ต ให้กับศิลปินทั้งในและต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน รวมถึงการผลิตซีรีส์ ภาพยนตร์ และอื่นๆอีกมากมาย ในวันนี้ขอรุกช่องทางใหม่ เปิดตัว “pomoLAB” (โปโมแล็บ) ผู้ช่วยคนใหม่ของ การโปรโมต ทุกชนิดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การโปรโมตศิลปิน ดารา สินค้า อีเว้นต์ต่างๆ pomoLAB รับจบได้ทุกอย่างไม่มีจำกัด
โดยทาง เลยดูดี เผยถึง ที่มาของ “pomoLAB” ว่ามีจุดเริ่มต้นจากงานที่ทางเลยดูดีได้ทำมาตลอด ทำให้มีโอกาสร่วมงาน กับ ศิลปิน ดารา ผู้จัดต่างๆทั้งในและต่างประเทศ จนเกิดเป็นคอนเนคชั่นที่แน่นแฟ้น ซึ่งที่มาของ pomoLAB นี้ เกิดจากการทำงานต่างๆแบบครบวงจรตั้งแต่ต้น จนออกสู่สายตาทุกคนอย่างที่ได้เห็นกัน ซึ่งส่วนสำคัญในการทำให้งานเหล่านี้ประสบความสำเร็จ แน่นอนว่านอกจากงานที่ตั้งใจคัดสรรแล้ว การโปรโมต ก็เป็นส่วนที่สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ ซึ่ง เลยดูดี ได้ทำการโปรโมตโปรเจกต์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้ที่ผ่านมามีคนเข้ามาขอคำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการให้เลยดูดีช่วยโปรโมตในแง่ต่างๆจำนวนมาก จนสุดท้ายจึงตัดสินใจเปิดตัว “pomoLAB” อย่างเป็นทางการ เพื่อจัดการในส่วนนี้โดยเฉพาะ
สำหรับโปรเจกต์แรก ที่อยู่ในการดูแลของ pomoLAB คือการโปรโมตศิลปินน้องใหม่แกะกล่อง “JAAR proudpetch” (จ๋า พราวเพชร ตรีวิชาพรรณ) สาวน้อยวัย 21 ปี ผู้มีใจรักในเสียงเพลง ได้แรงบันดาลใจจากการชื่นชอบ ติดตามผลงานของศิลปินมาก่อน ซึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินที่มอบความสุขให้แฟนๆเหมือนตอนที่ตัวเองได้รับ
ซึ่งจุดเชื่อมโยงของ จ๋า กับ pomoLAB เกิดจากการที่ จ๋า มีความฝันในเรื่องการร้องเพลงเป็นทุนเดิม และติดตามผลงานของศิลปินที่ทางเลยดูดีได้ร่วมงาน จนมีโอกาสได้ไปร่วมงานของเลยดูดีอยู่บ่อยครั้ง จนกลายเป็นแฟนคลับของเลยดูดี และได้ลองนำผลงานเพลงที่ตั้งใจทำ เดินเข้ามาหา “พี่เมย์” วาสนา เนกขัมม์ CEO บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด จากการพิจารณาของผู้บริหารและทีมงานอย่างถี่ถ้วน ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของ จ๋า จึงทำให้ “JAAR proudpetch” เป็นโปรเจกต์แรกที่ทางทีมงานเลือกให้มาอยู่ในการดูแลของ pomoLAB โดยทางทีมงาน ได้ชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมงานในโปรเจกต์นี้แบบจัดเต็ม เรียกได้ว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอน ติดตาม Debut Single แรกของ “JAAR proudpetch” ได้เร็วๆนี้
