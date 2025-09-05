Amazeplus ชวน “มีน นิชคุณ” ร่วมเปิดตัว งานคอแลปส์ Stitch สุดปัง อวดโฉม Stitch ดอกไม้แบรนด์ Bestine และเคส Stitch Casebang

บริษัท อะเมซ พลัส จำกัด (Amazeplus) ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ลิขสิทธิ์แท้ อาทิ Toy Story, Mickey&Friend, Winnie the Pooh, และอื่นๆภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Disney มากมาย ล่าสุดเปิดตัว 2 แบรนด์ 2 คอลเลคชั่นพร้อมกัน “Stitch ดอกไม้แบรนด์ Bestine” และ “เคส Stitch Casebang” ที่มาร่วมคอแลปส์กับดีสนิย์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beyond the POP vibes งานนี้ได้นักแสดงชื่อดัง มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์ มาร่วมสร้างสีสันในงาน
โดยมี คุณธราญา ภัทรธิรนนท์ กรรมการบริษัท อะเมซ พลัส จำกัด มาร่วมเปิดงานพร้อมกล่าวว่า “ทั้ง2 แบรนด์ 2 คอลเลคชั่น เราเปิดตัวที่แรกในงาน Disney Toy Expo Thailand 2025 สำหรับคอลเลคชั่นStitchดอกไม้แบรนด์ Bestine มีเอกลักษณ์พิเศษ ทำจากวัสดุตกแต่งด้วยดอกไม้จริง ผ่านกระบวนการบำรุงรักษาให้อยู่ได้นานและคงความสวยงามตามธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ โดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างความน่ารักของคาแรคเตอร์Stitch และความอ่อนหวานมีความพรีเมียม และอีกแบรนด์คือเปิดตัวเคสStitch แบรนด์ Casebang เป็นการผสมผสานระหว่าง ความน่ารักทันสมัย และ การใช้งานจริงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ใช้งานก็มั่นใจได้ในความสวยงาม
คอลเลคชั่นนี้มีลายstitch ให้เลือกถึง 6 ลาย ทำออกมารองรับไอโฟน และซัมซุง และยังมี Griptok and Wallet Magsafe อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ยังตอกย้ำด้วยแบรนด์ Amaze Max ที่มี Power Bank แบบไร้สายหรือแบบมินิ และยังมีพัดลมไร้สายทั้งแบบมือถือและแบบตั้งโต๊ะ รวมไปถึงโคมไฟพร้อมเครื่องพ่นไอน้ำ นอกจากนี้ยังมี Martube ที่มีโคมไฟและลําโพงบลูทูธ ที่สร้างมาจากฉากของคาร์แรคเตอร์ดังที่คุณหลงรัก ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ Buzz Lightyear หนุ่มนักรบอวกาศ และลําโพงบลูทูธ นายอําเภอหนุ่มลุคคาวบอยอย่าง Woody และอื่นๆ มาประสร้างประสบการณ์ให้ทุก Gadget ของคุณเป็นเหมือนอาร์ตทอยที่งานได้จริง”
ทางด้าน มีน นิชคุณ กล่าวว่า “ผมชอบตัว Stitch มานานแล้วครับ น่ารักแบบกวน ๆ ดื้อ ๆ แต่ก็มีเสน่ห์สุด ๆ ใครเห็นก็ต้องหลงรัก โดยเฉพาะตอนยิ้ม ฟันเหมือนตัวประหลาดแต่น่ารักมากเลยครับ (หัวเราะ)
พอได้เห็น Stitch ดอกไม้ ยิ่งว้าวเข้าไปใหญ่เลย เพราะทำจากดอกไม้จริง ๆ ทำให้น้องดูอ่อนโยนขึ้นแต่ยังคงความกวน ๆ ไว้ครบถ้วน เหมาะจะเป็นทั้งของสะสมและตั้งโชว์เลยครับ วันนี้เหมือนเป็นวันของ Stitch เลยนะครับ เพราะนอกจากจะมี Stitch ดอกไม้ แล้ว ยังมีเคสลาย Stitch ที่สีสันสดใส ฟีลฮาวายแบบเต็ม ๆ ลายน่ารักมากจนอยากจะเหมาหมดเลยจริง ๆ ใครเป็นแฟนคลับ Stitch ห้ามพลาดนะครับ รีบมาจับจองกันได้เลยครับ”
นอกจากหนุ่มมีนจะได้มาร่วมสร้างสีสันและพูดคุยถึงความชอบในตัว Stitch แล้ว ยังได้โชว์ความน่ารักสดใสบนเวที ร่วมเล่นเกมส์กับทางแฟนคลับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายภาพคู่และภาพหมู่ร่วมกันอีกด้วย และยังมีนักแสดงค่าย Frt ent อาทิ มาร์ค ธนัท ,ฟลุท ชินพรรธน์ ,ออสติน,บอม มาร่วมในงาน เหล่าแฟนคลับของมีนและของนักแสดง ค่าย Frt ent แห่มาร่วมให้กำลังใจพร้อมส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นในทุกพื้นที่ อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดทั้งงาน
ติดตามอัพเดทคอลเลคชั่นสุดคิ้วท์ทั้งหมดของแบรนด์ อะเมซ พลัส นี้ได้ที่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัลเวิล์ด, สยามพารากอน, ไอคอนสยาม, เมกะบางนา หรือเข้าไปชมที่ Tiktok: https://www.tiktok.com/@amazeplus และ Website: https://www.amazeplus.co.th