“เรนโบว์” คัมแบ็ค แกนนำประเดิมค่ายเพลง “วันซ์ออล มิวสิค” ชูคอนเซ็ปท์เน้นการแบ่งปันสู่สังคม

จัดงานเปิดตัว(ONCEALL MUSIC) ค่ายเพลงเพื่อการให้มากกว่ารับ นำโดยประธาน(ONCEALL MUSIC) พร้อมด้วยและ(อุ๋น เรนโบว์) 2 ผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) โดยมีเป็นศิลปินเบอร์ 1 ของค่ายประธาน(ONCEALL MUSIC) กล่าวถึงความมหัศจรรย์จากพลังของการให้ ที่นำพาชีวิตมายืนอยู่ในจุดนี้ ว่า"จุดเริ่มต้นของเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เวชสำอาง และอาหารเสริม ซึ่งเรามีแนวคิดสำคัญคือดังนั้นกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกๆ อย่างของจะถูกหัก เพื่อคืนกำไรสู่สังคม, ส่งต่อ, บริจาค, ต่อยอดในหลายๆ โครงการทำให้ดิฉันได้พบกับความสุข ที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยผลกำไร"จากนั้นจึงต่อยอดแนวคิดการแบ่งปันด้วยการก่อตั้งทีม ฟุตบอลออลสตาร์ ในชื่อว่าโดยมีและเป็นกัปตันทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล ซึ่งก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกินเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกับที่เริ่มต้นขึ้น ด้วยแนวคิด คอปเปอร์เรท แอนด์ แชร่ริ่ง (Cooperation and sharing) ทุกๆ กิจกรรมของนอกจากมอบความสุขให้กับแฟนเพลงและตัวศิลปินแล้ว กำไรจากการจัดกิจกรรมจะถูกส่งต่อไปยังสังคมอีกด้วยโดยผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) กล่าวเสริมว่า"ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาร่วมงานกับคุณวัลย์ ดนตรีเป็นภาษาสากล ผมเชื่อว่าดนตรีไม่ใช่แค่ทำให้เรามีความสุข แต่สามารถต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนอีกมากมายบนโลกนี้ เพราะเราเชื่อว่า Music is not to listen, it's to feel "ขณะที่(อุ๋น เรนโบว์) โปรดิวเซอร์มือต้นๆ ของวงการเพลง กล่าวเพิ่มเติมว่า"ปกติพี่ถนัดทำงานในด้านเพลงอยู่แล้ว ทั้งโปรดิวซ์เพลง แต่งเพลง เขียนเพลง บริหารค่ายเพลง และมีห้องอัดเองด้วย พี่ก็จะดูแลในเรื่องการวางคอนเซ็ปท์เพลง ดูแลเพลงของบริษัทฯ เราวางเป้าเอาไว้ว่า เดือนหนึ่งจะออกเพลงอย่างต่ำ 2-3 ซิงเกิ้ล ตามคาแรกเตอร์ของแต่ละคน"ทั้งนี้แนวทางของจะเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกช่วงวัย ทุกแนวเพลงโดยล็อตแรกที่เปิดมา มีตั้งแต่ทีนเอจ อย่าง(บีเซเว่น) ,แนวโรแมนติก(อาร์ม-ศิริโรจน์) , แนวอีสานโจ๊ะๆ อย่างและการกลับมาของวงดนตรีคลาสสิกในตำนาน อย่างวงซึ่งก็จะอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ เน้นการส่งต่อ เป็นเป้าหมายหลักสำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวค่ายเพลงอย่างเป็นทางการ ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00-17.30 น. ณ ลาน บีคอน 2 เซ็นทรัลเวิล์ด มีการเปิดตัว 7 ศิลปิน ในสังกัด นำโดยกับเพลงต่อด้วยกับเพลงก่อนเปิดตัวศิลปินวัยรุ่นกลุ่มใหม่ด้วยผลงานเพลงและในบทเพลงตามด้วยกับเพลงเพิ่มอารมณ์กับในเพลงก่อนถึงคิวของศิลปินไฮไลท์ของงานที่เปิดตัวด้วยต่อด้วยเพลงดังอย่างและปิดท้ายบทเพลงใหม่ในรอบหลายสิบปีกับที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างกรีดร้องด้วยความสนุกสนานกันตลอดทั้งงาน