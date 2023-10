“เรนโบว์” คัมแบ็ค เปิดตัว “วันซ์ออล มิวสิค” ค่ายเพลงที่เน้นการแบ่งปันสู่สังคม

ราวัลย์ จเรวงศ์ ประธาน วันซ์ออล มิวสิค (ONCEALL MUSIC) กล่าวถึงความมหัศจรรย์จากพลังของการให้ ที่นำพาชีวิตมายืนอยู่ในจุดนี้ ว่า “จุดเริ่มต้นของ บริษัท ออล แดท วันซ์ จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เวชสำอางและ อาหารเสริม ซึ่งเรามีแนวคิดสำคัญคือ “พอมีก็ต้องให้” ดังนั้นกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ อย่างของ ออล แดท วันซ์ จะถูกหัก เพื่อคืนกำไรสู่สังคม, ส่งต่อ, บริจาค, ต่อยอดในหลายๆ โครงการทำให้ดิฉันได้พบกับความสุข ที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยผลกำไร"จากนั้นจึงต่อยอดแนวคิดการแบ่งปันด้วยการก่อตั้งทีม ฟุตบอลออลสตาร์ ในชื่อว่า วันซ์ ยูไนเต็ด โดยมี เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ และ บี๋-สวิช เพชรวิเศษศิริ เป็นกัปตันทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล ซึ่งก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกินเป้าหมายที่วางไว้เช่นเดียวกับ วันซ์ ออล มิวสิค ที่เริ่มต้นขึ้น ด้วยแนวคิด คอปเปอร์เรท แอนด์ แชร่ริ่ง (Cooperation and sharing) ทุก ๆ กิจกรรมของ วันซ์ออล มิวสิค นอกจากมอบความสุขให้กับแฟนเพลงและตัวศิลปินแล้ว กำไรจากการจัดกิจกรรมจะถูกส่งต่อไปยังสังคมอีกด้วยด้าน ภีมเขตร บุตรเพชรวรัท ผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) กล่าวเสริมว่า “ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาร่วมงานกับคุณวัลย์ ดนตรีเป็นภาษาสากล ผมเชื่อว่าดนตรีไม่ใช่แค่ทำให้เรามีความสุข แต่สามารถต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนอีกมากมายบนโลกนี้ เพราะเราเชื่อว่า Music is not to listen, it's to feel”ขณะที่ ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ หรือ อุ๋น เรนโบว์ โปรดิวเซอร์มือต้น ๆ ของวงการเพลง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปกติพี่ถนัดทำงานในด้านเพลงอยู่แล้ว ทั้งโปรดิวซ์เพลง แต่งเพลง เขียนเพลง บริหารค่ายเพลง และมีห้องอัดเองด้วย พี่ก็จะดูแลในเรื่องการวางคอนเซ็ปท์เพลง ดูแลเพลงของบริษัทฯ เราวางเป้าเอาไว้ว่า เดือนหนึ่งจะออกเพลงอย่างต่ำ 2-3 ซิงเกิ้ล ตามคาแรกเตอร์ของแต่ละคน”ทั้งนี้แนวทางของ วันซ์ออล มิวสิค จะเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกช่วงวัย ทุกแนวเพลง โดยล็อตแรกที่เปิดมา มีตั้งแต่ทีนเอจ อย่าง BE7 (บีเซเว่น), 7qualifies แนวโรแมนติก ซาหริ่ม, แอนดรูว์-กรเศก, อาร์ม โต้รุ่ง (อาร์ม-ศิริโรจน์) , แนวอีสานโจ๊ะๆ อย่าง พล พันลาวนอกจากนี้การกลับมาของวงดนตรีคลาสสิกในตำนาน อย่างวง “เรนโบว์” ซึ่งก็จะอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ เน้นการส่งต่อ เป็นเป้าหมายหลักสำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวค่ายเพลง วันซ์ออล มิวสิค อย่างเป็นทางการ ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00-17.30 น. ณ ลาน บีคอน 2 เซ็นทรัลเวิล์ด มีการเปิดตัว 7 ศิลปิน ในสังกัด นำโดย ซาหริ่ม-ภาณุพงศ์ กับเพลง ฤดูเหงา ต่อด้วย พล พันลาว กับเพลง ขาร็อคหน้าฮ้าน ก่อนเปิดตัวศิลปินวัยรุ่นกลุ่มใหม่ BE7 ด้วยผลงานเพลง อาถรรพ์เลข 7 และ น้องดาว ศศิธร ในบทเพลง ฝันตรงกัน ตามด้วย 7 qualifies กับเพลง ที่สุดในชีวิต เพิ่มอารมณ์กับ อาร์ม ศิริโรจน์ ในเพลง ว้าวุ่นใจเลยทีนี้ ก่อนถึงคิวของศิลปินไฮไลท์ของงาน เรนโบว์ ที่เปิดตัวด้วย รักฉันนั้นเพื่อเธอ ต่อด้วยเพลงดังอย่าง ความในใจ และปิดท้ายบทเพลงใหม่ในรอบหลายสิบปีกับ อยากกระซิบว่า..รักเธอ ที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างกรีดร้องด้วยความสนุกสนานกันตลอดทั้งงาน