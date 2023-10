“วันซ์ออล มิวสิค” ค่ายเพลงน้องใหม่ เปิด 7 โปรเจค พร้อมชูคอนเซ็ปท์เน้นการแบ่งปันสู่สังคม

บริษัท ออล แดท วันซ์ จำกัด (ALL THAT ONCE) จัดงานเปิดตัว วันซ์ออล มิวสิค (ONCEALL MUSIC) ค่ายเพลงเพื่อการให้มากกว่ารับ นำโดย คุณราวัลย์ จเรวงศ์ ประธาน วันซ์ออล มิวสิค (ONCEALL MUSIC) พร้อมด้วย คุณปู-ภีมเขตร บุตรเพชรวรัท และ คุณธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ (อุ๋น เรนโบว์) 2 ผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) โดยมี เรนโบว์ เป็นศิลปินเบอร์ 1 ของค่ายคุณราวัลย์ จเรวงศ์ ประธาน วันซ์ออล มิวสิค (ONCEALL MUSIC) กล่าวถึงความมหัศจรรย์จากพลังของการให้ ที่นำพาชีวิตมายืนอยู่ในจุดนี้ ว่า"จุดเริ่มต้นของ บริษัท ออล แดท วันซ์ จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ เวชสำอางและ อาหารเสริม ซึ่งเรามีแนวคิดสำคัญคือ "พอมีก็ต้องให้" ดังนั้นกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกๆ อย่างของ ออล แดท วันซ์ จะถูกหัก เพื่อคืนกำไรสู่สังคม, ส่งต่อ, บริจาค, ต่อยอดในหลายๆ โครงการทำให้ดิฉันได้พบกับความสุข ที่ไม่ได้ตั้งต้นด้วยผลกำไร"จากนั้นจึงต่อยอดแนวคิดการแบ่งปันด้วยการก่อตั้งทีม ฟุตบอลออลสตาร์ ในชื่อว่า วันซ์ ยูไนเต็ด โดยมี เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ และ บี๋-สวิช เพชรวิเศษศิริ เป็นกัปตันทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง 1 โรงเรียน 1 โรงพยาบาล ซึ่งก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกินเป้าหมายที่วางไว้ เช่นเดียวกับ วันซ์ ออล มิวสิค ที่เริ่มต้นขึ้น ด้วยแนวคิดคอปเปอร์เรท แอนด์ แชร่ริ่ง (Cooperation and sharing) ทุกๆ กิจกรรมของ วันซ์ออล มิวสิค นอกจากมอบความสุขให้กับแฟนเพลงและตัวศิลปินแล้ว กำไรจากการจัดกิจกรรมจะถูกส่งต่อไปยังสังคมอีกด้วยโดย คุณปู-ภีมเขตร บุตรเพชรวรัท ผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) กล่าวเสริมว่า"ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มาร่วมงานกับคุณวัลย์ ดนตรีเป็นภาษาสากล ผมเชื่อว่าดนตรีไม่ใช่แค่ทำให้เรามีความสุข แต่สามารถต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนอีกมากมายบนโลกนี้ เพราะเราเชื่อว่า Music is not to listen, it's to feel "ขณะที่ คุณธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ (อุ๋น เรนโบว์) โปรดิวเซอร์มือต้นๆ ของวงการเพลง กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปกติพี่ถนัดทำงานในด้านเพลงอยู่แล้ว ทั้งโปรดิวซ์เพลง แต่งเพลง เขียนเพลง บริหารค่ายเพลง และมีห้องอัดเองด้วย พี่ก็จะดูแลในเรื่องการวางคอนเซ็ปท์เพลง ดูแลเพลงของบริษัทฯ เราวางเป้าเอาไว้ว่า เดือนหนึ่งจะออกเพลงอย่างต่ำ 2-3 ซิงเกิ้ล ตามคาแรกเตอร์ของแต่ละคน"ทั้งนี้แนวทางของ วันซ์ออล มิวสิค จะเปิดกว้างสำหรับศิลปินทุกช่วงวัย ทุกแนวเพลง โดยล็อตแรกที่เปิดมา มีตั้งแต่ทีนเอจ อย่าง BE7 (บีเซเว่น) ,7qualifies แนวโรแมนติก ซาหริ่ม, แอนดรูว์-กรเศก, อาร์ม โต้รุ่ง (อาร์ม-ศิริโรจน์) , แนวอีสานโจ๊ะๆ อย่าง พล พันลาว และการ กลับมาของวงดนตรีคลาสสิกในตำนาน อย่างวง "เรนโบว์ " ซึ่งก็จะอยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน คือ เน้นการส่งต่อ เป็นเป้าหมายหลักสำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวค่ายเพลง วันซ์ออล มิวสิค อย่างเป็นทางการ ที่จัดขึ้นไปเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 15.00-17.30 น. ณ ลาน บีคอน 2 เซ็นทรัลเวิล์ด มีการเปิดตัว 7 ศิลปิน ในสังกัด นำโดย ซาหริ่ม-ภาณุพงศ์ กับเพลง ฤดูเหงา ต่อด้วย พล พันลาว กับเพลง ขาร็อคหน้าฮ้าน ก่อนเปิดตัวศิลปินวัยรุ่นกลุ่มใหม่ BE7 ด้วยผลงานเพลง อาถรรพ์เลข 7 และ น้องดาว ศศิธร ในบทเพลง ฝันตรงกัน ตามด้วย 7 qualifies กับเพลง ที่สุดในชีวิต เพิ่มอารมณ์กับ อาร์ม ศิริโรจน์ ในเพลง ว้าวุ่นใจเลยทีนี้ ก่อนถึงคิวของศิลปินไฮไลท์ของงาน เรนโบว์ ที่เปิดตัวด้วย รักฉันนั้นเพื่อเธอ ต่อด้วยเพลงดังอย่าง ความในใจ และปิดท้ายบทเพลงใหม่ในรอบหลายสิบปีกับ อยากกระซิบว่า..รักเธอ ที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างกรีดร้องด้วยความสนุกสนานกันตลอดทั้งงานติดตามความเคลื่อนไหวของศิลปินและกิจกรรมของ วันซ์ออล มิวสิค (ONCEALL MUSIC) ได้ทางFACEBOOK : ONCEALL MUSIChttps://www.facebook.com/profile.php?id=100092496863527&mibextid=LQQJ4dIG : ONCEALL MUSIChttps://instagram.com/onceallmusic_official?igshid=MzRlODBiNWFlZA==TIKTOK : ONCEALL MUSIChttps://www.tiktok.com/@onceallmusic.official?_t=8gMgKsI77up&_r=1YOUTUBE : ONCEALL MUSIChttps://youtube.com/@ONCEALLMUSIC?si=zAlW9BtZ4c12W1Au