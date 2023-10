เวอร์ชวลไอดอล "ไอช่า" เตรียมปล่อยเพลงใหม่ในงาน Thailand Game Show 2023

"น้องไอช่า" จากช่อง Aisha Channel เป็น Virtual Youtuber สาวไทยที่นำเสนอความสามารถ คอนเทนต์และความสนุกสนานผ่าน Virtual Character 2D และ 3D ในรูปลักษณ์ของแมวสาวผมทองสุดน่ารัก ที่พร้อมจะเป็นทั้งเพื่อน พี่ น้อง หรือแฟนที่ดีของคุณโดยตลอด 4 ปีที่ผ่านมา น้องไอช่าได้สร้างคอนเทนต์ที่หลากหลาย และแปลกใหม่จนเกิดเป็นภาพจำในฐานะ Vtuber สาวผู้พร้อมส่งพลังบวก มีม และเสียงหัวเราะให้ทุกคน ทำให้น้องไอช่าได้มีโอกาสรับรางวัล Influrencer Award สาขา Vtuber จากเวทีต่าง ๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศซึ่งในปีที่ 5 นี้น้องไอช่ามาพร้อมกับความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองจาก Virtual influencer สายวาไรตี้สุดเฮฮา สู่การเป็นศิลปิน Virtual Idol ที่จะทำให้ทุกคนยิ้ม หัวเราะ และเลิกโสดไปพร้อมกัน ผ่านเพลงใหม่ของเธอ "แค่มองมา"โดยเพลงนี้จะถ่ายทอดมุมมองความรักของน้องไอช่า ที่มองว่า "แฟนที่ดี" คือ แฟนที่คอยเฝ้ามองกันและกัน สื่อสาร พูดคุย และให้กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอ เหมือนกับความรักที่น้องไอช่า และ กุ้ปเปี้ยน (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) มีให้กันเสมอมา ซึ่งเธอเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นพลังและกำลังใจให้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีแฟน หรือ โสดอยู่ ขอแค่ "มอง" คน ๆ นั้นที่คุณรัก แล้วบอกความรู้สึกของคุณกับเขาหรือเธอไปตรง ๆ ความสัมพันธ์ที่ดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน (ถ้าใครไม่กล้าบอกเอง ก็ใช้เพลงนี้บอกแทนได้นะ)นอกจากเนื้อหาของเพลงที่พร้อมจะสร้างความรักใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นแล้ว MV ของเพลงนี้ก็พร้อมจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ Vtuber ไทยเช่นกัน เพราะ MV เพลงนี้จะเป็นงาน 3D Animation เต็มเพลง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ Vtuber มี MV เป็น 3D Animation เต็มรูปแบบ โดยทางบริษัท Guardian Angel AI ในฐานะทีมผู้ผลิตก็พร้อมปล่อยของกันเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เห็นตัวตนต่าง ๆ ของน้องไอช่า และส่งความหมายของเพลงนี้ออกมาชัดเจนและสวยงามที่สุดเตรียมพบกับ Virtual Stage ของน้องไอช่า และการเปิดตัวมิวสิควีดิโอเพลง "แค่มองมา l Right Here" ในงาน Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G Hall 1-4 วันที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป