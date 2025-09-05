“Eric Martin” นักร้องนำวง MR.BIG เจ้าของเพลงฮิต To Be With You ลัดฟ้าโชว์ไทย แบบใกล้ชิดบนเรือสำราญสุดหรู Sawasdee Chaophraya Cruise

เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่สุด
แห่งความลักชัวรีใจกลางเจ้าพระยา กับ “The Ultimate Acoustic Experience: Eric Martin Live on the Chao Phraya” สุดยอด Exclusive Show จากศิลปินระดับโลก Eric Martin นักร้องนำวง MR.BIG จอมยุทธ์สายดนตรีเจ้าของเพลงฮิตระดับทุบโลก อาทิ “To Be With You” จากอัลบั้ม Lean Into It ที่ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ทั้งหมด15 ประเทศ รวมถึงเพลง “Just Take My Heart” จากอัลบั้มเดียวกันที่โด่งดังไม่แพ้กัน ตามด้วย “Wild World” และ “Take Cover” ตลอดจนอีกหลากหลายบทเพลงที่แฟนๆยังปลาบปลื้มและโปรดปรานมาจนถึงทุกวันนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์สุดพิเศษ แบบใกล้ชิดสุดๆ บนเรือสำราญสุดหรู“Sawasdee Chaophraya Cruise” โดยบริษัท เจ้าพระยาโรสจำกัด ที่จัดเต็มจัดหนักอย่างที่สุด เพื่อมอบประสบการณ์การล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในรูปแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน!!
“Sawasdee Chaophraya Cruise” เป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นออกแบบอย่างประณีต เพื่อสร้างความสะดวกสบาย ชั้นที่ 1 โซนห้องแอร์ พร้อมห้อง VIP 2ห้อง สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ชั้นที่ 2 พื้นที่เปิดโล่งรับลมเย็นจากแม่น้ำ พร้อมห้อง VIP และ ห้องคาราโอเกะ ชั้นที่3 ดาดฟ้าแบบ Open Air มุมมอง 360 องศา เหมาะสำหรับชมวิวและถ่ายรูป โดยมีลิฟต์ให้บริการสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ และตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้า
ทั้งนี้ “Sawasdee Chaophraya Cruise” จะล่องผ่านสถานที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพฯ อาทิ สะพานพุทธ, วัดกัลยาณมิตร, ป้อมวิชัยประสิทธิ์, วัดอรุณราชวราราม, พระบรมมหาราชวัง และสะพานพระราม 8 ซึ่งจะมอบประสบการณ์ชมกรุงเทพฯ ในยามค่ำคืนที่สวยงามราวกับเมืองในเทพนิยายความบันเทิงและอาหารสุดพรีเมียมบนเรือ“Sawasdee Chaophraya Cruise” ยังมีบริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ จัดเต็มด้วยอาหารซีฟู้ดสดใหม่ทุกวัน รวมถึงเมนูของหวานนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทย โขนรามเกียรติ์ ให้ค่ำคืนของคุณและคนที่คุณรักเต็มไปด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม…
เฉลิมฉลองและสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือสุดพิเศษไปพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 รอบเดียวเท่านั้น !! บัตรราคา 3500 บาท (Include International Buffet & Beer,Wine Free Flow) และบัตรราคา 2000 บาท (Include International Buffet)
สำรองบัตรได้แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่ง โทร.082-571-4456 ,062-165-0293 และ 062-077-6760 อีเมลrsvn@sawasdeechaophrayacruise.com,marketing@sawasdeechaophrayacruise.com หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sawasdeechaophrayacruise.com Facebook Page: Sawasdee Chaophraya, Instagram: @sawasdeechaophraya7032 และ TikTok: @sawasdeechaophraya
#sawasdeechaopharya #EricMartin #MrBig #LiveMusicBangkok #projext52