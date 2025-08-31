โลตัสเดินหน้าขยายฐานลูกค้าต่างชาติ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ดึงศิลปินบอยกรุ๊ป “NexT1DE” สร้าง Engagement เจาะใจ Gen Z และนักท่องเที่ยวเอเชีย

โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้าต่างชาติ ผ่านกิจกรรมแฟนมีตกับศิลปินบอยกรุ๊ปไทย-จีน “NexT1DE” ที่กำลังมาแรงในเอเชีย สร้างการรับรู้เชิงบวกทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายการเป็น “จุดหมายปลายทางแห่งอาหารและไลฟ์สไตล์สำหรับคนทุกเจเนอเรชั่น” (The Ultimate Food & Lifestyle for All)
นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน Transformation เปิดเผยว่า “กลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแฟนคลับศิลปิน มีอิทธิพลในการมีส่วนร่วมผ่านสื่อดิจิทัล หรือ digital engagement เราเชื่อว่าการสร้างความผูกพันกับลูกค้ากลุ่มนี้ จะทำให้แบรนด์โลตัส ถูกพูดถึงมากขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียล สร้างภาพลักษณ์ แบรนด์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นเพื่อนใกล้ชิดในชีวิตประจำวันของลูกค้า”
ภายใต้กลยุทธ์ Friends of Lotus’s โลตัสได้ร่วมงานกับศิลปินหลากหลาย โดยหนึ่งในนั้นคือวง NexT1DE ซึ่งได้รับความนิยมสูงในกลุ่มลูกค้าต่างชาติ หลังแจ้งเกิดจากรายการ CHUANG Asia Season 2 และมีสมาชิกทั้งชาวไทยและจีน ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างมากในเอเชีย โดยกิจกรรมแฟนมีตครั้งนี้ไม่เพียงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาไทย แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสสินค้ายอดนิยมและสินค้าพิเศษที่มีจำหน่ายเฉพาะที่โลตัสเท่านั้น
นอกจากนี้ โลตัสยังเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับศิลปินและคอมมูนิตี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มใหม่และกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยว
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โลตัสได้จัดโซนพิเศษใน 19 สาขาท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา หาดใหญ่ ภูเก็ต สมุย หัวหิน กระบี่ และอยุธยา โดยรวบรวมสินค้ายอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นขนม ของฝาก สมุนไพรไทย เสื้อผ้า และของที่ระลึก พร้อมทั้งเปิดให้บริการ Lotus’s Tourist Card มอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรมากมาย ทั้งร้านอาหาร ความบันเทิง ทัวร์ และบริการสุขภาพ นักท่องเที่ยวสามารถสมัครได้ที่โลตัสทั้ง 19 สาขา
อีกทั้ง โลตัสยังได้พัฒนาฟีเจอร์ในแอป MyLotus’s เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล พร้อมตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่น ระบบสะสมแต้ม หรือคูปองพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว ที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น
“เรามั่นใจว่า กลยุทธ์การสร้างความผูกพัน (engagement) กับลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใหม่ ผ่านแคมเปญการตลาดที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยว จะยกระดับภาพลักษณ์โลตัส จากการเป็นศูนย์การค้าสู่การเป็น ‘จุดหมายปลายทางแห่งอาหารและไลฟ์สไตล์สำหรับคนทุกเจเนอเรชั่น’ ที่ทุกคนสามารถ ‘รู้สึกดีๆ ได้ทุกวันที่โลตัส’ ไม่ว่าจะเป็นวันพิเศษหรือวันธรรมดา” นางสาววรวรรณกล่าวสรุป