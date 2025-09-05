“นนกุล ชานน” เผยบทพิสูจน์หนังไทยคว้ารางวัล ตอกย้ำทิศทางดีขึ้น ต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง

“นนกุล ชานน” ลั่น หนังไทยต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง เผยวงการบันเทิงไทยกำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ต้องใช้เวลา ย้ำบทพิสูจน์หนังไทยคว้ารางวัล ชี้ต้องสร้างวงจรที่แข็งแรง
พระเอกชื่อดัง “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่ ในฐานะรองนายกสมาคม อุตสาหกรรมบันเทิง โดยเผยในงานแถลงข่าวซีรีส์ Mouse ณ สยามเซ็นเตอร์ ลานเอเทรียม 2 เผยตอนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังต้องใช้เวลา ถ่อมตนความรู้น้อยที่สุดแล้ว ลั่นหนังไทยต้องได้รับการสนับสนุนจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างวงจรที่แข็งแรง
“(หัวเราะ) ผมคิดว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ทีละเล็กน้อย ก็ต้องใช้เวลา อย่างเร็ว 5 ปี อย่างช้ามากๆ 15-20 ปีครับ คือมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีด้วย มันคือเรื่องความคุ้นชิน การวางระบบมากมาย การหว่านเมล็ดทรัพยากรทั้งหลาย มันต้องใช้เวลา เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ในกรุ๊ปผมเห็นเขาประชุมกันตลอด แล้วโปรเจกต์ใดๆ ที่พี่ๆ อนุกรรมการทุกท่านที่ทำงานในวงการบันเทิงอยู่แล้ว เสนอเข้ามา ก็มาจากคนที่มีความรู้อยู่แล้ว ผมเลยรู้สึกถึงมันจริง
ในส่วนของปัญหา ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่มีการสนับสนุนมากกว่า ยังไม่มีการดึงคนจากทุกเหล่ามารวมหัวกันจริงๆ เพื่อมาบอกถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขอย่างจริงจัง ก่อนหน้านี้คือมีปัญหา แต่ไม่ได้รวมตัวกัน มีแต่บ่นอย่างเดียว เลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีหนึ่ง แต่ตอนนี่มันเริ่มไปในทิศทางนี้แล้ว
ถ้าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดก็เรื่อง พ.ร.บ. ภาพยนตร์ เรื่องเซ็นเซอร์เยอะ แต่ตอนนี้คือกำลังแก้ไขให้เป็นไปตามที่คนในอุตสาหกรรมเห็นสมควร ก่อนหน้านี้ไม่มีทุนช่วยเสริมการผลิต ล่าสุดก็มีการอนุมัติงบบางส่วน ทีมโปรดักชั่น เขียนบท โอเคอาจจะไม่มากมาย แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดีกว่าไม่มี ถ้าในอนาคตมันดีขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่ทราบมา ตามตรรกะของมัน มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะมีความเชื่อแบบไหน หรือมาจากไหน อายุเท่าไหร่ แต่มันก็จะมีบางเงื่อนไข แต่ละกองทุนนั้นๆ ก็ต้องดูอีกที”
เชื่อจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี
“มั่นใจมากๆ ถ้ามาแนวนี้นะ อย่างน้อยมันก็อาจจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอน เราเห็นแพสชั่นพี่ๆ ที่มีความเห็น แล้วอยากจะช่วยจริงๆ อย่างโปรเจกต์ล่าสุดเลย ก็ Bangkok Film Festival ที่ไม่มีมา 16 ปีแล้ว ก็จะกลับมาจัดใหม่ อะไรหลายๆ อย่าง ก็ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป”
บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง แต่ขอให้ราบรื่น ถ่อมตนความรู้น้อยที่สุดแล้ว
“ผมว่าตอนนี้อยากให้ราบรื่นเนอะ ทุกอย่างก็ต้องใช้เวลา ผมขอตอบแบบกลางๆ แล้วกัน ส่วนตัวถ้าเทียบกับอนุกรรมการทุกท่าน ผมความรู้น้อยที่สุดเลย ถ้าเกิดได้ไปสัมภาษณ์คุณชายอดัม (หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล) หรืออนุฯ หลักๆ ทุกท่านจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าผมเยอะมากๆ ผมจะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้สุดความสามารถเลยแล้วกัน ว่ามันไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นะ อิมแพ็คมันจะไม่ได้เห็นเร็วๆ นี้หรอกพูดตามตรง มันใช้เวลามากๆ”
บทพิสูจน์หนังไทยคว้ารางวัลเยอะ ควรได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง หยุดไม่ได้ เพื่อสร้างวงจรที่แข็งแรง
“ใช่ เป็นเรื่องจริง แต่อย่างเรื่อง ผีใช้ได้ค่ะ ก็ได้เข้าชิงได้รางวัลมา นี่ไงเป็นบทพิสูจน์แล้ว ถ้าเราได้รับการสนับสนุนที่จริงจัง แล้วไปกันเยอะมากๆ มันจะได้ขนาดไหน ตอนนี้เริ่มได้รับการสนับสนุนแล้ว แต่ผมมองว่ามันต้องต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแล้วหยุดๆ มันจะไม่สามารถสร้างวงจรที่แข็งแรงได้
ส่วนต่างชาติยกกองมาถ่ายที่ไทย ผลดีหนึ่งคือเรื่องชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ระบบบ้านเราให้การอำนวยความสะดวกเขานะ แล้วมันก็จะส่งต่อมาเรื่องรายได้ ว่าเขามาลงทุนบ้านเรา การยกกองมาก็มีค่าใช้จ่าย มันเชื่อมโยงกันหมด”
สมาคมฯ นักแสดงทำเรื่อยๆ สร้างความตระหนัก อย่าลงเต็มร้อยจนสุขภาพจิตไม่ดี
“มีทำโปรเจกต์เรื่อยๆ ครับ เพื่อสร้างความตระหนักว่าการเป็นนักแสดงจริงๆ แล้ว มันเป็นอย่างนี้นะ ไม่ใช่ลงไปเต็มร้อยแล้วสุขภาพจิตไม่ดี อันนี้ไม่ควร หรือล่าสุดเป็นการไปร่วมกับวิดีโอเพื่อเสริมสร้างความรู้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปศึกษาได้ฟรี”