เปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ ‘HUMAN RESOURCE’ ภาพยนตร์โดย GDH, One cool connect และ JAI Studio ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 82 (VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL)

เปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ ‘HUMAN RESOURCE’ ภาพยนตร์โดย GDH, One cool connect และ JAI Studio ที่เหล่านักแสดงและผู้กำกับ ได้รับเกียรติให้เดินเปิดตัวบนพรมแดง ณ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครั้งที่ 82 (VENICE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL) เทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา
งานนี้ บรรดานักแสดง ทั้ง เอิงเอย-ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร-เผ่าเพชร เจริญสุข, อะตอม-ชนกันต์ รัตนอุดม, พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ (พิมมา PiXXiE) และผู้กำกับ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้เข้าชมภาพยนตร์ที่ได้ฉายเป็นรอบแรกของโลก ร่วมกับสื่อมวลชน และ แขกผู้มีเกียรติจากวงการภาพยนตร์ทั่วโลก
ทั้งนี้ ‘HUMAN RESOURCE’ เป็นภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียว ที่เข้าสายประกวด Orizzonti Competition ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสประจำปีนี้
โดยหลังจากนี้ ‘HUMAN RESOURCE’ ยังมีกำหนดเข้าฉายอีกหลายเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลภาพยนตร์ปูซาน ครั้งที่ 30 (Busan International Film Festival) ในสาย A Window on Asian Cinema หมวดภาพยนตร์ที่ผู้กำกับสามารถถ่ายทอดความสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องอันมีชีวิตชีวา สะท้อนพลังของวงการภาพยนตร์เอเชียร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 17-26 ก.ย. นี้
เทศกาล Zurich Film Festival ครั้งที่ 21 ในสาย Border Lines ที่คัดสรรภาพยนตร์และสารคดีที่ถ่ายทอดเรื่องราวสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งทางสังคมร่วมสมัยได้อย่างลึกซึ้งและทรงพลังระหว่าง 25 ก.ย.-5 ต.ค.นี้
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแวนคูเวอร์ (Vancouver International Film Festival) กับการฉายเปิดตัวครั้งแรกในทวีปอเมริกาเหนือ ในสาย Panorama ที่พิจารณาภาพยนตร์เนื้อเรื่องโดดเด่นจากทุกมุมโลก ระหว่างวันที่ 2-12 ต.ค. นี้ และเทศกาลภาพยนตร์ Jakarta World Cinema อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. - 4 ต.ค.นี้
ถือเป็นก้าวสำคัญของหนังไทยสำหรับการก้าวออกสู่สายตาชาวโลก ส่วนแฟนภาพยนตร์ที่ไทย อดใจรออีกไม่นาน
