“อีฮานี” แห่งซีรีส์ Aema คลอดลูกสาวคนที่สองแล้ว ยังคงเดินหน้าทำงานแม้ใกล้กำหนดคลอด

วงการบันเทิงเกาหลีแสดงความยินดีต่อ อีฮานี นักแสดงสาวชื่อดัง หลังให้กำเนิดบุตรสาวคนที่สองในช่วงดึกของวันที่ 24 สิงหาคม ตรงตามกำหนดคลอด โดยทั้งคุณแม่และทารกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ต้นสังกัด Team HOPE ยืนยันกับสื่อ Dispatch เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่า “อีฮานีได้คลอดลูกสาวเมื่อวันที่ 24 ทั้งแม่และลูกแข็งแรงดี” พร้อมระบุว่าเธอกำลังพักฟื้นภายใต้การดูแลจากครอบครัว และขอบคุณแฟน ๆ ที่ส่งแรงใจให้มาอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่สร้างความประทับใจคือความมุ่งมั่นในงานของอีฮานี แม้จะอยู่ในช่วงใกล้คลอด เธอยังคงเข้าร่วมงานแถลงข่าวซีรีส์ออริจินัล Netflix เรื่อง Aema เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่โรงแรม Naru MGallery กรุงโซล โดยปรากฏตัวในชุดเดรสสีเหลืองสดใส ท่ามกลางครรภ์ที่โตชัดเจน เธอยังให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยพลังงานเปี่ยมรอยยิ้ม สะท้อนถึงความรักและความรับผิดชอบที่มีต่อผลงาน
นักข่าวที่อยู่ในงานยังบรรยายว่า “อีฮานีเปล่งประกายด้วยพลังบวกและความรักในบทบาทของเธออย่างแท้จริง”
ย้อนกลับไปในช่วงการตั้งครรภ์ครั้งแรก อีฮานียังเคยทุ่มเทถึงขั้นแสดงฉากบู๊ใช้สลิงแอ็กชันด้วยตัวเอง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและทุ่มเทในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
หลังคลอด อีฮานีจะพักฟื้นและใช้เวลาอยู่กับครอบครัว แต่แฟน ๆ ไม่ต้องรอนาน เพราะเธอมีคิวโปรเจกต์ใหญ่ถึงสองเรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์ The Invite ของ ฮาจองอู ที่ได้รับเชิญเข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 30 ในหมวด “Korean Cinema Today – Special Premiere” และซีรีส์ Netflix เรื่องใหม่ Show Business ผลงานเขียนบทของ โนฮีคยอง